Цю помилку з поширеним словом роблять 90% українців: перевірте себе негайно!

В українській мові є багато слів, які подібні за своїм значенням, однак вони використовуються в абсолютно різних випадках. І такі слова плутають навіть ті, хто добре знає мову.

"Книга ніяк не знаходилась, хоча Марія знаходилася у потрібній кімнаті"

Щось тут не так, правда ж? Повтор, дивний зміст чи просто відчуття мовного дискомфорту?

Річ у тім, що ми звикли використовувати слово "знаходитись" там, де воно зовсім не на місці. І таку помилку ми робимо дуже часто.

У сучасній українській мові це дієслово доречне лише тоді, коли йдеться про результат - об'єкт загубили й виявили у результаті пошуків. "Річ знаходиться" - тобто її знайшли.

А от якщо об'єкт просто є десь (у якомусь стані або положенні), варто сказати: "перебуває", "розміщений", "міститься", "розташовується"

Не "школа знаходиться", а "розташована". Не "людина знаходиться в залі", а "перебуває".

Приклади:

"Марія (не знаходилась) перебувала у потрібній кімнаті"

"Кав'ярня (не знаходиться) розташована біля ТРЦ".

"Отруйні трави - рослини, в яких (не знаходяться) містяться токсини".

"Я (не знаходилась) була на святі".

Добираючи точні слова, ми не лише говоримо грамотно, а й формуємо повагу до рідної мови.