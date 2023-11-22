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Цю помилку допускають усі. Три продукти, які не можна поєднувати з кавою

З якими продуктами не варто поєднувати каву (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Кава займає одне з перших місць серед улюблених напоїв у всьому світі. Вона прекрасно бадьорить зранку та додає енергії. Хоч із більшістю продуктів вона чудово поєднується, втім є три комбінації, які краще уникати, якщо не хочете отримати неприємних реакцій організму.

Про те, з якими продуктами не варто пити каву, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання Voi.id.

М'ясо і кава

Пити каву та одночасного їсти м'яса - геть погана ідея. У напої містяться таніни, які утворюють сполуки з кількома мінералами, що є у складі м'яса. Відповідно, якщо тваринний білок запивати кавою, це може призвести до виведення з організму цинку. А цей елемент є дуже важливим для повноцінного функціонування організму.

Тому експерти радять не пити каву після приймання їжі, яка багата на цинк. До цієї категорії належить червоне м'ясо, устриці, птиця і квасоля. Також не варто поєднувати креветки та каву. Ці продукти не є несумісними.

Молочні продукти і кава

Кава з молоком є дуже поширеним варіантом напою. Така комбінація здатна трохи пом'якшити гіркуватий присмак зерен, а ще зробити напій ситнішим, тим самим втамувавши голод.

Але насправді, поєднання цих продуктів не є корисним. Кава може утруднити засвоєння кальцію організмом, що призводить до його виділення через сечу.

Також варто уникати вживання кави з іншими молочними продуктами: вершками, морозивом тощо. 

Смажені страви та кава

Багато хто любить ласувати картоплею фрі і запивати кавою, або їсти інші смажені страви із мережі фастфудів. Але таке поєднання є дуже не бажаним, оскільки воно негативно впливає на здоров'я. Смажена їжа часто містить велику кількість шкідливих жирів і холестерину. А у тандемі із кавою це може призвести до швидкого підвищення рівня поганого холестерину в організмі.

Це також може призвести до важкості у шлунку. Натомість із кавою дуже добре поєднуються цитрусові, і не тільки солодкі мандарини, апельсини, але й кислі лимони і лайми. Також до цього напою добре підходять виноград, абрикоси, банани, ананаси.

 

Раніше ми писали про те, яка різниця між арабікою і робустою.

Читайте також про те, через які три помилки при заварюванні кави вона стає несмачною.

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