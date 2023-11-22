Эту ошибку допускают все. Три продукта, которые нельзя сочетать с кофе

Мясо и кофе

Пить кофе и одновременно есть мяса - плохая идея. В напитке содержатся танины, которые образуют соединения с несколькими минералами, что есть в составе мяса. Соответственно, если животный белок запивать кофе, это может привести к выведению из организма цинка. А этот элемент очень важен для полноценного функционирования организма.

Поэтому эксперты советуют не пить кофе после приема пищи, которая богата цинком. К этой категории относятся красное мясо, устрицы, птица и фасоль. Также не стоит совмещать креветки и кофе. Эти продукты несовместимы.

Молочные продукты и кофе

Кофе с молоком является очень распространенным вариантом напитка. Такая комбинация способна немного смягчить горьковатый привкус зерен, а еще сделать напиток сытнее, тем самым утолив голод.

Но на самом деле, сочетание этих продуктов не полезно. Кофе может затруднить усвоение кальция организмом, что приводит к его выделению через мочу.

Также следует избегать употребления кофе с другими молочными продуктами: сливками, мороженым и т. д.

Жареные блюда и кофе

Многие любят лакомиться картофелем фри и запивать кофе, или есть другие жареные блюда из сети фастфудов. Но такое сочетание очень нежелательно, поскольку оно негативно влияет на здоровье. Жареная пища часто содержит большое количество вредных жиров и холестерина. А в тандеме с кофе это может привести к быстрому повышению уровня плохого холестерина в организме.

Это также может привести к тяжести в желудке. С кофе очень хорошо сочетаются цитрусовые, и не только сладкие мандарины, апельсины, но и кислые лимоны и лаймы. Также к этому напитку хорошо подходят виноград, абрикосы, бананы, ананасы.