Цю неймовірну гарбузову кашу їстимуть навіть діти: рецепт (відео)

При згадці гарбуза першим рецептом, який спадає на думку, є гарбузова каша. Усім її готували в дитинстві мами та бабусі, але не всі її любили.
Якщо ваші діти також відмовляються від неї, тоді читайте рецепт простої, але неймовірної гарбузової каші.
Приготуванням страви діляться на Instagram-сторінці "Твої найкращі рецепти".
Для приготування каші з гарбуза не потрібно мати складних інгредієнтів. Всього лише:
Гарбуз наріжте кубиками, перекладіть в каструлю, залийте водою і тушкуйте 10 хвилин, допоки він стане м'яким. Тепер заливаємо його молоком і викладаємо обрану вами крупу.
На цьому етапі кашу не можна перемішувати, бо може пригоріти та зіпсувати кінцевий смак.
Далі додайте сіль і цукор на свій смак. Доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні під кришкою приблизно 30 хвилин.
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Потім ретельно перемішайте кашу, щоб кубики гарбуза перетворились на пюре.
Додайте вершкове масло і кашею можна ласувати. Смачного!
До речі, раніше ми ділилися небанальними рецептами з гарбуза.
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