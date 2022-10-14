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Цю неймовірну гарбузову кашу їстимуть навіть діти: рецепт (відео)

Цю кашу просто не можна не приготувати! (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

При згадці гарбуза першим рецептом, який спадає на думку, є гарбузова каша. Усім її готували в дитинстві мами та бабусі, але не всі її любили.

Якщо ваші діти також відмовляються від неї, тоді читайте рецепт простої, але неймовірної гарбузової каші.

Приготуванням страви діляться на Instagram-сторінці "Твої найкращі рецепти".

Що потрібно для каші?

Для приготування каші з гарбуза не потрібно мати складних інгредієнтів. Всього лише:

  • 350 мл молока
  • Пів склянки води
  • Сіль, цукор до смаку
  • 800 грамів м’якоті гарбуза
  • Вершкове масло для подачі
  • 150 грамів крупи, найчастіше беруть рис

Як готувати просту, але смачну кашу?

Гарбуз наріжте кубиками, перекладіть в каструлю, залийте водою і тушкуйте 10 хвилин, допоки він стане м'яким. Тепер заливаємо його молоком і викладаємо обрану вами крупу.

На цьому етапі кашу не можна перемішувати, бо може пригоріти та зіпсувати кінцевий смак.

Далі додайте сіль і цукор на свій смак. Доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні під кришкою приблизно 30 хвилин.

Потім ретельно перемішайте кашу, щоб кубики гарбуза перетворились на пюре.
Додайте вершкове масло і кашею можна ласувати. Смачного!

До речі, раніше ми ділилися небанальними рецептами з гарбуза.

Читайте також, як приготувати фантастично смачний і простий морквяний пиріг.

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