RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эту невероятную тыквенную кашу будут есть даже дети: рецепт (видео)

Эту кашу просто нельзя не приготовить! (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

При упоминании тыквы первым рецептом, который приходит на ум, есть тыквенная каша. Всем ее готовили в детстве мамы и бабушки, но не все ее любили.

Если ваши дети тоже отказываются от нее, тогда читайте рецепт простой, но невероятной тыквенной каши.

Приготовлением блюда делятся на Instagram-странице "Твои лучшие рецепты".

Что нужно для каши?

Для приготовления каши из тыквы не нужно сложных ингредиентов. Всего лишь:

  • 350 мл молока
  • Пол стакана воды
  • Соль, сахар по вкусу
  • 800 граммов мякоти тыквы
  • Сливочное масло для подачи
  • 150 граммов крупы, чаще всего берут рис

Как готовить простую, но вкусную кашу?

Тыкву нарежьте кубиками, переложите в кастрюлю, залейте водой и тушите 10 минут, пока она станет мягкой. Теперь заливаем ее молоком и выкладываем выбранную вами крупу.

На этом этапе кашу нельзя перемешивать, потому что может пригореть и испортить финальный вкус.

Далее добавьте соль и сахар по своему вкусу. Доведите до кипения и варите на медленном огне под крышкой примерно 30 минут.

Затем тщательно перемешайте кашу, чтобы кубики тыквы превратились в пюре. Добавьте сливочное масло и кашей можно лакомиться. Приятного аппетита!

Кстати, раньше мы делились небанальными рецептами из тыквы.

Читайте также, как приготовить фантастически вкусный и простой морковный пирог.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровая еда