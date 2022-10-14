Эту невероятную тыквенную кашу будут есть даже дети: рецепт (видео)
При упоминании тыквы первым рецептом, который приходит на ум, есть тыквенная каша. Всем ее готовили в детстве мамы и бабушки, но не все ее любили.
Если ваши дети тоже отказываются от нее, тогда читайте рецепт простой, но невероятной тыквенной каши.
Приготовлением блюда делятся на Instagram-странице "Твои лучшие рецепты".
Что нужно для каши?
Для приготовления каши из тыквы не нужно сложных ингредиентов. Всего лишь:
- 350 мл молока
- Пол стакана воды
- Соль, сахар по вкусу
- 800 граммов мякоти тыквы
- Сливочное масло для подачи
- 150 граммов крупы, чаще всего берут рис
Как готовить простую, но вкусную кашу?
Тыкву нарежьте кубиками, переложите в кастрюлю, залейте водой и тушите 10 минут, пока она станет мягкой. Теперь заливаем ее молоком и выкладываем выбранную вами крупу.
На этом этапе кашу нельзя перемешивать, потому что может пригореть и испортить финальный вкус.
Далее добавьте соль и сахар по своему вкусу. Доведите до кипения и варите на медленном огне под крышкой примерно 30 минут.
Затем тщательно перемешайте кашу, чтобы кубики тыквы превратились в пюре. Добавьте сливочное масло и кашей можно лакомиться. Приятного аппетита!
Кстати, раньше мы делились небанальными рецептами из тыквы.
Читайте также, как приготовить фантастически вкусный и простой морковный пирог.