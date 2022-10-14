Эту невероятную тыквенную кашу будут есть даже дети: рецепт (видео)

Если ваши дети тоже отказываются от нее, тогда читайте рецепт простой, но невероятной тыквенной каши.

При упоминании тыквы первым рецептом, который приходит на ум, есть тыквенная каша. Всем ее готовили в детстве мамы и бабушки, но не все ее любили.

Что нужно для каши?

Для приготовления каши из тыквы не нужно сложных ингредиентов. Всего лишь:

350 мл молока

Пол стакана воды

Соль, сахар по вкусу

800 граммов мякоти тыквы

Сливочное масло для подачи

150 граммов крупы, чаще всего берут рис

Как готовить простую, но вкусную кашу?

Тыкву нарежьте кубиками, переложите в кастрюлю, залейте водой и тушите 10 минут, пока она станет мягкой. Теперь заливаем ее молоком и выкладываем выбранную вами крупу.

На этом этапе кашу нельзя перемешивать, потому что может пригореть и испортить финальный вкус.

Далее добавьте соль и сахар по своему вкусу. Доведите до кипения и варите на медленном огне под крышкой примерно 30 минут.

Затем тщательно перемешайте кашу, чтобы кубики тыквы превратились в пюре. Добавьте сливочное масло и кашей можно лакомиться. Приятного аппетита!