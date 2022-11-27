Цю націю не перемогти! Як у Харкові діти навчаються та займаються у укриттях (фото, відео)

Маленькі українці під час війни продовжують демонструвати силу духу навіть у такому юному віці. Вони з старанністю навчаються та займаються у бомбосховищах під час повітряних тривог.
Так, у мережі показали, як живуть під час війни діти у Харкові.
Навіть у цей тяжкий час у дітей має бути дитинство та радість. У місті проводять свята для маленьких українців під землею – в укриттях. Так, на парковках торгових центрів для дітей влаштовують святкові події.
На одному з відео в мережі показали, як маленькі дівчатка у бомбосховищах навчаються танцям. Малюків не здатні зламати навіть звуки повітряних тривог. Мужності цих дітей можна позаздрити.
Як ми раніше писали, мешканців Харкова та області просять знизити споживання електрики.
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