Цю націю не перемогти! Як у Харкові діти навчаються та займаються у укриттях (фото, відео)

Як проходять дитячі свята у Харкові

Навіть у цей тяжкий час у дітей має бути дитинство та радість. У місті проводять свята для маленьких українців під землею – в укриттях. Так, на парковках торгових центрів для дітей влаштовують святкові події.

У Харкові проводять дитячі свята в укриттях (фото: belohonov.sergei)

Як у Харкові займаються балетом діти у укриттях

На одному з відео в мережі показали, як маленькі дівчатка у бомбосховищах навчаються танцям. Малюків не здатні зламати навіть звуки повітряних тривог. Мужності цих дітей можна позаздрити.