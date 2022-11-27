Эту нацию не победить! Как в Харькове дети учатся и занимаются в укрытиях (фото, видео)

Как проходят детские праздники в Харькове

Даже в это тяжелое время у детей должно быть детство и радость. В городе проводят праздники для маленьких украинцев под землей - в укрытиях. Так, на парковках торговых центров для детей устраивают праздничные события.

В Харькове проводят детские праздники в укрытиях (фото: belohonov.sergei)

Как в Харькове занимаются балетом дети в укрытиях

На одном из видео в сети показали, как маленькие девочки в бомбоубежищах учатся танцам. Малышей не способны сломить даже звуки воздушных тревог. Мужеству этих детей можно позавидовать.