Цю кашу потрібно їсти всім літнім людям: вона знижує цукор і зміцнює серце
З віком організм зазнає значних змін, і особливо важливо слідкувати за здоров’ям серця та рівнем цукру в крові. Одним із найкращих продуктів для підтримки гарного самопочуття літніх людей є вівсяна каша.
Чому саме вівсянку треба включати в раціон людям похилого віку - розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Вівсянка не лише забезпечує організм необхідними поживними речовинами, а й допомагає контролювати рівень глюкози та зміцнювати серцево-судинну систему.
Чому вівсянка корисна для людей похилого віку?
Допомагає знизити рівень цукру в крові
Вівсянка містить розчинну клітковину - бета-глюкан, яка сповільнює засвоєння вуглеводів і запобігає різким стрибкам глюкози. Це особливо важливо для людей із діабетом або переддіабетичним станом. Регулярне вживання вівсянки допомагає знизити рівень цукру в крові та покращити чутливість до інсуліну.
Зміцнює серце і судини
Клітковина у вівсянці сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину (LDL), що зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Крім того, вівсянка містить антиоксиданти авенантраміди, які мають протизапальну дію і захищають судини від пошкоджень.
Покращує роботу травної системи
Вівсянка містить як розчинну, так і нерозчинну клітковину, яка сприяє здоровій роботі кишківника. Це допомагає уникнути закрепів, які часто турбують літніх людей.
Зміцнює імунітет
Бета-глюкани, що містяться у вівсянці, підтримують імунну систему, допомагаючи організму ефективніше боротися з інфекціями.
Додає енергії і покращує настрій
Вівсянка є джерелом повільних вуглеводів, які забезпечують стабільний рівень енергії протягом дня. До того ж, вона містить триптофан - амінокислоту, яка сприяє виробленню серотоніну, що допомагає боротися зі стресом і покращує настрій.
Як правильно вживати вівсянку?
Найкраще готувати вівсянку на воді або молоці з низьким вмістом жиру, без додавання цукру. Для покращення смаку можна додати ягоди, горіхи або ложку меду. Також корисно поєднувати вівсянку з насінням льону або чіа, які додадуть страві ще більше корисних речовин.
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В матеріалі використані джерела - EatingWell, Nutrients, Eat this, not That.
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