Эту кашу нужно есть всем пожилым людям: она снижает сахар и укрепляет сердце

С возрастом организм претерпевает значительные изменения, и особенно важно следить за здоровьем сердца и уровнем сахара в крови. Одним из лучших продуктов для поддержания хорошего самочувствия пожилых людей является овсяная каша.

Почему именно овсянку надо включать в рацион пожилым людям - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Овсянка не только обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, но и помогает контролировать уровень глюкозы и укреплять сердечно-сосудистую систему.

Почему овсянка полезна для пожилых людей?

Помогает снизить уровень сахара в крови

Овсянка содержит растворимую клетчатку - бета-глюкан, которая замедляет усвоение углеводов и предотвращает резкие скачки глюкозы. Это особенно важно для людей с диабетом или преддиабетическим состоянием. Регулярное употребление овсянки помогает снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину.

Укрепляет сердце и сосуды

Клетчатка в овсянке способствует снижению уровня "плохого" холестерина (LDL), что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, овсянка содержит антиоксиданты авенантрамиды, которые оказывают противовоспалительное действие и защищают сосуды от повреждений.

Улучшает работу пищеварительной системы

Овсянка содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которая способствует здоровой работе кишечника. Это помогает избежать запоров, которые часто беспокоят пожилых людей.

Укрепляет иммунитет

Бета-глюканы, содержащиеся в овсянке, поддерживают иммунную систему, помогая организму эффективнее бороться с инфекциями.

Добавляет энергии и улучшает настроение

Овсянка является источником медленных углеводов, которые обеспечивают стабильный уровень энергии в течение дня. К тому же, она содержит триптофан - аминокислоту, которая способствует выработке серотонина, что помогает бороться со стрессом и улучшает настроение.

Как правильно употреблять овсянку?

Лучше всего готовить овсянку на воде или молоке с низким содержанием жира, без добавления сахара. Для улучшения вкуса можно добавить ягоды, орехи или ложку меда. Также полезно сочетать овсянку с семенами льна или чиа, которые добавят блюду еще больше полезных веществ.