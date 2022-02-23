Цыпленок табака на сковороде: как быстро и просто приготовить деликатес

Цыпленок тапака (табака) - популярное блюдо турецкой и грузинской кухонь. По сути это целая курица, с чесноком, перцем и пряностями, приготовленная в местной разновидности сковороды с крышкой (тапаке).

Как приготовить вкусную курочку без особых усилий рассказала известный блогер Alina FooDee .

Ингредиенты:

Цыпленок - 1 шт. (около 1 кг)

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Лимонный сок - 1 ст. л.

Чеснок - 3-5 зубчиков

Топленое сливочное масло - 2-3 ст. л.

Для соуса: кинза - небольшой пучок, томатный сок - 3-5 ст. л., аджика - 1 ст. л.

Пошаговое приготовление блюда

Разрежьте грудку цыпленка по центру и немного его распластайте, чтобы она была более плоской.

Посолите по вкусу и полейте лимонным соком с обеих сторон. Оставьте цыпленка мариноваться минимум на 30 минут.

Мелко нарежьте 5 зубчиков чеснока. Мелко нарежьте небольшой пучок кинзы.

Для соуса смешайте кинзу, аджику и томатный сок. Посолите по вкусу.

Цыпленка обжарьте на топленом сливочном масле под прессом 12 минут с каждой стороны на среднем огне. Когда цыпленок готов, уберите пресс.

Посыпьте чесноком и обжарьте с каждой стороны еще по 1 минуте, чтобы чеснок потерял свою горечь, а цыпленок пропитался ароматами чеснока.

Готового цыпленка переложите на блюдо и смажьте соусом с обеих сторон.