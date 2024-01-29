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Ця щоденна звичка підвищує ризик розвитку хвороб серця та раку

Чим шкідливий малорухливий спосіб життя (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Малорухливий спосіб життя часто є причиною підвищення ризиків розвитку серцево-судинних, деяких онкологічних хвороб, психічних і метаболічних розладів, захворювань опорно-рухового апарату. Однак хороша новина полягає в тому, що з цю звичку можна побороти.

Як це зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт МОЗ.

Скільки активності достатньо для здоров'я

"Якщо ви проводите шість-вісім чи навіть більше годин на день, сидячи або лежачи, а ввечері замість прогулянки обираєте лежання перед телевізором чи з книжкою - ваша активність недостатня", - заявляють у МОЗ.

Яка фізична активність є достатньою

Для дітей та підлітків віком 5-17 років. Фізична активність повинна бути щонайменше година на день помірної чи високої інтенсивності. Варто віддавати перевагу аеробним вправам високої інтенсивності, тим, що зміцнюють м'язи та кістки. Частота - щонайменше тричі на тиждень.

Для дорослих у віці 18-64 років. Щонайменше 150-300 хвилин аеробної фізичної активності помірної інтенсивності чи 75-150 хвилин аеробної фізичної активності високої інтенсивності щотижня буде достатньо. Вправи на зміцнення м'язів не будуть зайвими також. 

Для людей, старших за 65 років. Щонайменше 150-300 хвилин помірної аеробної активності чи щонайменше 75-150 хвилин активності високої інтенсивності на тиждень. Не варто ігнорувати вправи для зміцнення м'язів і фізичну активність на покращення координації рухів двічі-тричі на тиждень.

У чому користь фізичної активності 

Достатня кількість руху попереджає появу надлишкової ваги, знижує ризик розвитку хронічних захворювань і передчасної смерті. 

Крім того, рух впливає й на ментальне здоров'я. Додавши у своє життя спорт, ви зменшите тривожність, інтелектуальні здібності та якість сну покращаться. 

Однак сучасний ритм життя не завжди дозволяє виділити на спорт годину в день, тому ставати більш рухливими можна й у побуті. Ось кілька порад, як цього досягнути:

  • використовуйте сходи замість ліфта
  • якщо їдете громадським транспортом, вийдіть на одну зупинку раніше, а решту шляху пройдіть пішки
  • за можливості обідайте поза офісом: буде можливість прогулятися на свіжому повітрі
  • якщо треба уточнити щось у колег, зайдіть до них замість писати електронні листи
  • сидячи довго за комп'ютером, робіть невеличкі перерви, щоби розім'ятися
  • якщо говорите телефоном, не сидіть, пройдіться

"Змінити малорухливий спосіб життя ніколи не пізно. Якщо ви тільки починаєте ставати більш активними, нехай ваші перші кроки будуть помірними: підвищуйте фізичні навантаження поступово, а краще перед початком нового життя порадитися з лікарем", - наголошують фахівці.

 

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здоровясерцево-судинні захворюванняМінстерство охорони здоров'я України