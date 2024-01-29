Эта ежедневная привычка повышает риск развития болезней сердца и рака

Сколько активности достаточно для здоровья

"Если вы проводите шесть-восемь или даже больше часов в день, сидя или лежа, а вечером вместо прогулки выбираете лежание перед телевизором или с книгой - ваша активность недостаточна", - заявляют в Минздраве.

Какая физическая активность достаточно

Для детей и подростков 5-17 лет. Физическая активность должна быть не менее часа в день умеренной или высокой интенсивности. Следует отдавать предпочтение аэробным упражнениям высокой интенсивности тем, что укрепляют мышцы и кости. Частота - по меньшей мере трижды в неделю.

Для взрослых в возрасте 18–64 лет. Не менее 150-300 минут аэробной физической активности умеренной интенсивности или 75-150 минут аэробной физической активности высокой интенсивности еженедельно будет достаточно. Упражнения на укрепление мышц не будут лишними тоже.

Для людей старше 65 лет. Не менее 150-300 минут умеренной аэробной активности или не менее 75-150 минут активности высокой интенсивности в неделю. Не стоит игнорировать упражнения для укрепления мышц и физической активности на улучшение координации движений дважды-трижды в неделю.

В чем польза физической активности

Достаточное количество движения предупреждает появление избыточного веса, снижает риск развития хронических заболеваний и преждевременной смерти.

Кроме того, движение влияет и на ментальное здоровье. Добавив в свою жизнь спорт, вы снизите тревожность, интеллектуальные способности и качество сна улучшатся.

Однако современный ритм жизни не всегда позволяет выделить на спорт час в день, поэтому становиться подвижнее можно и в быту. Вот несколько советов, как этого добиться:

используйте лестницу вместо лифта

если едете общественным транспортом, выйдите на одну остановку раньше, а остальной путь пройдите пешком

по возможности обедать вне офиса: будет возможность прогуляться на свежем воздухе

если нужно уточнить что-нибудь у коллег, зайдите к ним, вместо того чтоб писать электронные письма

сидя долго за компьютером, делайте небольшие перерывы, чтобы размяться

если говорите по телефону, не сидите, пройдитесь

"Изменить малоподвижный образ жизни никогда не поздно. Если вы только начинаете становиться более активными, пусть ваши первые шаги будут умеренными: повышайте физические нагрузки постепенно, а лучше перед началом новой жизни посоветоваться с врачом", - подчеркивают специалисты.