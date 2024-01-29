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Эта ежедневная привычка повышает риск развития болезней сердца и рака

Чем вреден малоподвижный образ жизни (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Малоподвижный образ жизни часто является причиной повышения рисков развития сердечно-сосудистых, некоторых онкологических заболеваний, психических и метаболических расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Однако хорошая новость состоит в том, что эту привычку можно побороть.

Как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Минздрава.

Сколько активности достаточно для здоровья

"Если вы проводите шесть-восемь или даже больше часов в день, сидя или лежа, а вечером вместо прогулки выбираете лежание перед телевизором или с книгой - ваша активность недостаточна", - заявляют в Минздраве.

Какая физическая активность достаточно

Для детей и подростков 5-17 лет. Физическая активность должна быть не менее часа в день умеренной или высокой интенсивности. Следует отдавать предпочтение аэробным упражнениям высокой интенсивности тем, что укрепляют мышцы и кости. Частота - по меньшей мере трижды в неделю.

Для взрослых в возрасте 18–64 лет. Не менее 150-300 минут аэробной физической активности умеренной интенсивности или 75-150 минут аэробной физической активности высокой интенсивности еженедельно будет достаточно. Упражнения на укрепление мышц не будут лишними тоже.

Для людей старше 65 лет. Не менее 150-300 минут умеренной аэробной активности или не менее 75-150 минут активности высокой интенсивности в неделю. Не стоит игнорировать упражнения для укрепления мышц и физической активности на улучшение координации движений дважды-трижды в неделю.

В чем польза физической активности

Достаточное количество движения предупреждает появление избыточного веса, снижает риск развития хронических заболеваний и преждевременной смерти.

Кроме того, движение влияет и на ментальное здоровье. Добавив в свою жизнь спорт, вы снизите тревожность, интеллектуальные способности и качество сна улучшатся.

Однако современный ритм жизни не всегда позволяет выделить на спорт час в день, поэтому становиться подвижнее можно и в быту. Вот несколько советов, как этого добиться:

  • используйте лестницу вместо лифта
  • если едете общественным транспортом, выйдите на одну остановку раньше, а остальной путь пройдите пешком
  • по возможности обедать вне офиса: будет возможность прогуляться на свежем воздухе
  • если нужно уточнить что-нибудь у коллег, зайдите к ним, вместо того чтоб писать электронные письма
  • сидя долго за компьютером, делайте небольшие перерывы, чтобы размяться
  • если говорите по телефону, не сидите, пройдитесь

"Изменить малоподвижный образ жизни никогда не поздно. Если вы только начинаете становиться более активными, пусть ваши первые шаги будут умеренными: повышайте физические нагрузки постепенно, а лучше перед началом новой жизни посоветоваться с врачом", - подчеркивают специалисты.

 

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