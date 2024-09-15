Ця звичка перед сном може спричинити сильне випадіння волосся

Значне випадіння волосся може виникати з різних причин. Зокрема тривале випадання волосся може навіть вказувати на хворобу. Такий стан може виникати через поширену помилку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Сушіння природним способом - це один з найбільш щадних методів. Він дозволяє знизити ризик пошкодження до мінімуму. Можна також сушити волосся на низьких температурах та дотримуйтесь оптимальної відстані, щоб уникати надмірного нагрівання шкіри голови.
Використовуй додаткові засоби для догляду. Обов'язково користуйся термозахисним спреєм перед сушінням феном та незмивним доглядом після.
Раніше ми повідомляли про причини осіннього випадіння волосся та як швидко цього уникнути.
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