UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ця звичка перед сном може спричинити сильне випадіння волосся

Яка поширена помилка призводить до випадіння волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Значне випадіння волосся може виникати з різних причин. Зокрема тривале випадання волосся може навіть вказувати на хворобу. Такий стан може виникати через поширену помилку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Чому може випадати волосся

Що варто робити

Сушіння природним способом - це один з найбільш щадних методів. Він дозволяє знизити ризик пошкодження до мінімуму. Можна також сушити волосся на низьких температурах та дотримуйтесь оптимальної відстані, щоб уникати надмірного нагрівання шкіри голови.

Використовуй додаткові засоби для догляду. Обов'язково користуйся термозахисним спреєм перед сушінням феном та незмивним доглядом після.

Читайте РБК-Україна в Google News
Догляд за волоссямВолосся