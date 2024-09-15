Ця звичка перед сном може спричинити сильне випадіння волосся

Чому може випадати волосся

Що варто робити

Сушіння природним способом - це один з найбільш щадних методів. Він дозволяє знизити ризик пошкодження до мінімуму. Можна також сушити волосся на низьких температурах та дотримуйтесь оптимальної відстані, щоб уникати надмірного нагрівання шкіри голови.

Використовуй додаткові засоби для догляду. Обов'язково користуйся термозахисним спреєм перед сушінням феном та незмивним доглядом після.