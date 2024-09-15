Эта привычка перед сном может привести к сильному выпадению волос

Почему могут выпадать волосы

Что делать

Сушка естественным способом - это один из наиболее щадящих методов. Он позволяет снизить риск повреждения до минимума. Можно также сушить волосы на низких температурах и соблюдайте оптимальное расстояние, чтобы избежать чрезмерного нагрева кожи головы.

Используй дополнительные средства по уходу. Обязательно пользуйся термозащитным спреем перед сушкой феном и несмываемым уходом после.