Эта привычка перед сном может привести к сильному выпадению волос

Значительное выпадение волос может возникать по разным причинам. В частности, длительное выпадение волос может даже указывать на болезнь. Такое состояние может возникать из-за распространенной ошибки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Сушка естественным способом - это один из наиболее щадящих методов. Он позволяет снизить риск повреждения до минимума. Можно также сушить волосы на низких температурах и соблюдайте оптимальное расстояние, чтобы избежать чрезмерного нагрева кожи головы.
Используй дополнительные средства по уходу. Обязательно пользуйся термозащитным спреем перед сушкой феном и несмываемым уходом после.
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