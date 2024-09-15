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Эта привычка перед сном может привести к сильному выпадению волос

Какое распространенное заблуждение приводит к выпадению волос (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Значительное выпадение волос может возникать по разным причинам. В частности, длительное выпадение волос может даже указывать на болезнь. Такое состояние может возникать из-за распространенной ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Почему могут выпадать волосы

Что делать

Сушка естественным способом - это один из наиболее щадящих методов. Он позволяет снизить риск повреждения до минимума. Можно также сушить волосы на низких температурах и соблюдайте оптимальное расстояние, чтобы избежать чрезмерного нагрева кожи головы.

Используй дополнительные средства по уходу. Обязательно пользуйся термозащитным спреем перед сушкой феном и несмываемым уходом после.

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