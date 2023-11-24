Ця запечена скумбрія буде танути у роті: простий рецепт

Скумбрія - це дуже корисна риба, завдяки вмісту Омега-3, її треба включати в раціон щонайменше раз на тиждень. Пропонуємо вам приготувати запечену рибку в гірчичному соусі.
Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Консервація. Кулінарія".
Очистіть скумбрію від нутрощів, добре вимийте і наріжте на порційні шматочки.
Наріжте півкільцями цибулю і приготуйте соус. Для цього змішайте гірчицю, майонез та соєвий соус до однорідної маси. Додайте в соус цибулю і змішайте його з нарізаними шматочками риби. Скумбрії потрібно буде постояти хвилин 30, щоб добре промаринуватися.
Перекладіть рибу у форму для запікання та відправте в духовку на 20–30 хвилин. Температуру встановіть на рівні 170 градусів. Дочекайтеся поки скумбрія трохи підрум'яниться. Готово! І не забудьте додати зелень. Смачного!
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