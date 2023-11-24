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Ця запечена скумбрія буде танути у роті: простий рецепт

Фото: Як приготувати запечену скумбрію (lifehacker. com)
Автор: Styler

Скумбрія - це дуже корисна риба, завдяки вмісту Омега-3, її треба включати в раціон щонайменше раз на тиждень. Пропонуємо вам приготувати запечену рибку в гірчичному соусі.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Консервація. Кулінарія".

Інгредієнти для страви

  • Скумбрія 2 шт.
  • Цибуля 1 шт.
  • Майонез 2 ст. л.
  • Соєвий соус 3 ст. л.
  • Гірчиця 2 ст. л.
  • Зелень за смаком

Покрокове приготування

Очистіть скумбрію від нутрощів, добре вимийте і наріжте на порційні шматочки.

Наріжте півкільцями цибулю і приготуйте соус. Для цього змішайте гірчицю, майонез та соєвий соус до однорідної маси. Додайте в соус цибулю і змішайте його з нарізаними шматочками риби. Скумбрії потрібно буде постояти хвилин 30, щоб добре промаринуватися.

Перекладіть рибу у форму для запікання та відправте в духовку на 20–30 хвилин. Температуру встановіть на рівні 170 градусів. Дочекайтеся поки скумбрія трохи підрум'яниться. Готово! І не забудьте додати зелень. Смачного!

Рецепт смачної скумбрії в духовці (фото: Консервація. Кулінарія)

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