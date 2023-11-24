Эта запеченная скумбрия будет таять во рту: простой рецепт

Скумбрия – это очень полезная рыба, благодаря содержимому Омега-3, ее нужно включать в рацион как минимум раз в неделю. Предлагаем вам приготовить запеченную рыбку в горчичном соусе.
Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Консервация. Кулинария".
Очистите скумбрию от внутренностей, хорошо вымойте и нашинкуйте на порционные кусочки.
Нарежьте полукольцами лук и приготовьте соус. Для этого смешайте горчицу, майонез и соевый соус до однородной массы. Добавьте в соус лук и смешайте его с нарезанными кусочками рыбы. Скумбрии нужно будет постоять минут 30, чтобы хорошо промариноваться.
Переложите рыбу в форму для запекания и отправьте в духовку на 20-30 минут. Температуру установите на уровне 170 градусов. Дождитесь пока скумбрия немного подрумянится. Готово! И не забудьте добавить зелень. Приятного аппетита!
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