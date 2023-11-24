Эта запеченная скумбрия будет таять во рту: простой рецепт

Ингредиенты для блюда

Скумбрия 2шт.

Лук 1 шт.

Майонез 2 ст. л.

Соевый соус 3 ст. л.

Горчица 2 ст. л.

Зелень по вкусу

Пошаговое приготовление

Очистите скумбрию от внутренностей, хорошо вымойте и нашинкуйте на порционные кусочки.

Нарежьте полукольцами лук и приготовьте соус. Для этого смешайте горчицу, майонез и соевый соус до однородной массы. Добавьте в соус лук и смешайте его с нарезанными кусочками рыбы. Скумбрии нужно будет постоять минут 30, чтобы хорошо промариноваться.

Переложите рыбу в форму для запекания и отправьте в духовку на 20-30 минут. Температуру установите на уровне 170 градусов. Дождитесь пока скумбрия немного подрумянится. Готово! И не забудьте добавить зелень. Приятного аппетита!

Рецепт вкусной скумбрии в духовке (фото: Консервация. Кулинария )