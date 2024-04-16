"Ця залежність виникає не одразу". Лікар назвав нову психологічну проблему українців

Через російську воєнну агресію багато українців стали свідками вибухів та інших травматичних подій. Це провокує у частини населення нову психологічну проблему - адреналінову залежність від вибухів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психіатра Євгена Скрипника у Facebook .

Що таке адреналінова залежність від вибухів

"Адреналінова залежність від вибухів - нова психологічна проблема українців. Як не парадоксально, але багато людей відчувають страх та задоволення від вибухів, одночасно відчуття дискомфорту та бажання відчуття страху від голосних вибухів", - каже лікар.

Він додає, що у такому випадку людина лякається і намагається знову пережити страх та жах від обстрілів.

"Адреналінова залежність не виникає одразу, спочатку людина уникає вибухів, але поступово навіть чекає їх, щоб пережити знову", - говорить психіатр.

До чого призводить ця проблема

"Наслідком адреналінової залежності є те, що люди можуть йти, їхати свідомо туди, де є загроза обстрілів, створювати конфліктні ситуації, які будуть провокувати викиди адреналіну, щоб компенсувати нестачу адреналіну, робити несвідомо ризиковані дії тощо", - пояснює Скрипник.

Надалі адреналінова залежність від вибухів призводить до дратівливості, порушення сну, тривожних та депресивних розладів тощо.

Що робити у такій ситуації

"Ви самостійно можете собі допомогти, це в першу чергу регулярне спілкування з близькими, повернути себе тут і зараз, тобто займатися буденними справами, знайти цікаві хобі, займатися спортом, регулярно робити зарядку і робити вправу на письмо - записувати кожного дня 20 хвилин те, що вас хвилює. А якщо нічого не хвилює - то просто, що трапилось за день", - радить лікар.

Якщо перелічені методи не допомагають, то зверніться за психологічною допомогою.