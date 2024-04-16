"Эта зависимость возникает не сразу". Врач назвал новую психологическую проблему украинцев

Из-за российской военной агрессии много украинцев стали свидетелями взрывов и других травматических событий. Это провоцирует у части населения новую психологическую проблему - адреналиновую зависимость от взрывов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психиатра Евгения Скрипника в Facebook .

Что такое адреналиновая зависимость от взрывов

"Адреналиновая зависимость от взрывов - новая психологическая проблема украинцев. Как ни парадоксально, но многие люди испытывают страх и удовольствие от взрывов, одновременно чувство дискомфорта и желание чувства страха от громких взрывов", - говорит врач.

Он добавляет, что в таком случае человек пугается и пытается снова пережить страх и ужас от обстрелов.

"Адреналиновая зависимость не возникает сразу, сначала человек избегает взрывов, но постепенно даже ждет их, чтобы пережить снова", - говорит психиатр.

К чему приводит эта проблема

"Последствием адреналиновой зависимости является то, что люди могут идти, ехать сознательно туда, где есть угроза обстрелов, создавать конфликтные ситуации, которые будут провоцировать выбросы адреналина, чтобы компенсировать недостаток адреналина, совершать бессознательно рискованные действия", - объясняет Скрипник.

В дальнейшем адреналиновая зависимость от взрывов приводит к раздражительности, нарушению сна, тревожным и депрессивным расстройствам и тому подобное.

Что делать в такой ситуации

"Вы самостоятельно можете себе помочь, это в первую очередь регулярное общение с близкими, вернуть себя здесь и сейчас, то есть заниматься обычными делами, найти интересные хобби, заниматься спортом, регулярно делать зарядку и делать упражнение на письмо - записывать каждый день 20 минут, что вас волнует. А если ничего не волнует - то просто, что случилось за день", - советует врач.

Если перечисленные методы не помогают, обратитесь за психологической помощью.