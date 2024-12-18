Ця їжа заборонена, якщо у вас високий рівень холестерину

Високий рівень холестерину - це проблема зі здоров’ям, яка вражає мільйони людей у ​​всьому світі. Підтримка нормального рівня холестерину має вирішальне значення для запобігання серцево-судинним захворюванням, інсульту та іншим серйозним проблемам зі здоров’ям. Хоча існує багато факторів, які впливають на рівень холестерину, дієта відіграє ключову роль.

Що не можна їсти при високому рівні холестерину - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що не можна вживати при високому холестерині

Головне табу - це трансжири.

Транс-жири - це тип ненасичених жирів, які утворюються, коли рослинні олії проходять процес, який називається гідрогенізацією. Цей процес перетворює рідкі олії на тверді жири, що покращує текстуру та термін зберігання харчових продуктів.

Транс-жири зазвичай містяться в:

Маргарини і сало

Магазинна випічка (печиво, тістечка, пончики)

Фастфуд і смажені страви

Оброблені закуски (картопляні чіпси, попкорн для мікрохвильової печі)

Чому транс жири шкідливі для холестерину

Споживання транс-жирів має значний негативний вплив на рівень холестерину в крові. Ці жири підвищують рівень ЛПНЩ (поганого) холестерину та знижують рівень ЛПВЩ (хорошого) холестерину.

Підвищення рівня ЛПНЩ може призвести до накопичення бляшок в артеріях, що підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту. Якщо у вас високий рівень холестерину або ви стурбовані своїм серцево-судинним здоров’ям, важливо уникати трансжирів у своєму раціоні.

Що їсти при високому холестерині?

Включіть у щоденний раціон фрукти, овочі та цільнозернові продукти. Вибирайте корисні білки (нежирні м'ясо і морепродукти, бобові). Також обмежте вживання червоного м'яса до одного-трьох разів на тиждень. Їжте жирну рибу (лосось, сардини та скумбрію) мінімум двічі на тиждень.