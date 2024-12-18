ua en ru
Ср, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Эта еда под запретом, если у вас высокий уровень холестерина

Среда 18 декабря 2024 11:45
UA EN RU
Эта еда под запретом, если у вас высокий уровень холестерина Фото: Что нельзя употреблять, если у вас высокий уровень холестерина (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Высокий уровень холестерина - это проблема со здоровьем, которая поражает миллионы людей во всем мире. Поддержание нормального уровня холестерина имеет решающее значение для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других серьезных проблем со здоровьем. Хотя существует много факторов, которые влияют на уровень холестерина, диета играет ключевую роль.

Что нельзя есть при высоком уровне холестерина - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что нельзя употреблять при высоком холестерине

Главное табу - это трансжиры.

Транс-жиры - это тип ненасыщенных жиров, которые образуются, когда растительные масла проходят процесс, который называется гидрогенизацией. Этот процесс превращает жидкие масла в твердые жиры, что улучшает текстуру и срок хранения пищевых продуктов.

Транс-жиры обычно содержатся в:

  • Маргарины и сало
  • Магазинная выпечка (печенье, пирожные, пончики)
  • Фастфуд и жареные блюда
  • Обработанные закуски (картофельные чипсы, попкорн для микроволновой печи)

Почему транс жиры вредны для холестерина

Потребление транс-жиров имеет значительное негативное влияние на уровень холестерина в крови. Эти жиры повышают уровень ЛПНП (плохого) холестерина и снижают уровень ЛПВП (хорошего) холестерина.

Повышение уровня ЛПНП может привести к накоплению бляшек в артериях, что повышает риск сердечных заболеваний и инсульта. Если у вас высокий уровень холестерина или вы обеспокоены своим сердечно-сосудистым здоровьем, важно избегать трансжиров в своем рационе.

Что есть при высоком холестерине?

Включите в ежедневный рацион фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Выбирайте полезные белки (нежирные мясо и морепродукты, бобовые). Также ограничьте употребление красного мяса до одного-трех раз в неделю. Ешьте жирную рыбу (лосось, сардины и скумбрию) минимум дважды в неделю.

Читайте о худшем обеде украинцев, который ускоряет старение.

Вам будет интересно узнать о том, какой ужин для долголетия должны есть украинцы.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Здоровье
NEWS
Подоляк о размещении миротворческих войск в Украине: в ближайшей перспективе вряд ли
Подоляк о размещении миротворческих войск в Украине: в ближайшей перспективе вряд ли