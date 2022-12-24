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Ця вакцина захистить від трьох інфекцій: чому нею треба щепити дітей

Фото: Щеплення КПК захистить від трьох інфекцій (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Трикомпонентна вакцина КПК захищає відразу від трьох інфекційних захворювань: кору, паротиту (свинки) та краснухи.

Про це українцям нагадали у Національній службі здоров'я.

Чим небезпечні кір, паротит та краснуха?

Кір може викликати запалення легенів та головного мозку. Особливо складно перебіг захворювання у маленьких дітей. Також кір небезпечна для вагітних жінок.

Краснуха – у дітей краснуха зазвичай минає легко і може навіть залишитися непоміченою. У підлітків та дорослих це захворювання може спричинити серйозні ускладнення: артрит, гепатит, енцефаліт, тромбоцитопенія.

Паротит передається повітряно-краплинним шляхом під час кашлю, чхання та просто через близький контакт між людьми. Епідемічний паротит небезпечний такими ускладненнями, як отит, менінгіт, панкреатит, орхіт (запалення у хлопчиків одного або двох яєчок).

Коли проводять вакцинацію

Вакцинація – найдієвіший спосіб уникнути цих захворювань та можливих ускладнень. Вакцинація дітей для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться у 12 місяців. Друге щеплення потрібно зробити у 6 років.

Дорослим, які не були щеплені від кору або не перехворіли на кір, також слід вакцинуватися.

Але вакцинації дорослих за бюджетні кошти не передбачено. Однак можна придбати вакцину самостійно і зробити щеплення у свого сімейного лікаря або терапевта.

Нагадаємо, що у "Дії" оновили COVID-сертифікати.

Також читайте, що потрібно знати про кашлюк.

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