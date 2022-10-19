Ця секретна функція фена зробить волосся блискучим та гладким

Фен допомагає швидко висушити і укласти волосся, але регулярне його використання шкодить. Надмірне використання тепла призводить до пошкодження та висихання волосся. Однак пом'якшити негативний вплив можна завдяки цій непомітній функції "холодне повітря".

Щоб звести до мінімуму ризик пошкодження волосся, бажано його добре віджати перед тим, як сушити. "Холодне повітря" ідеально підходить для сушіння коренів.

Яка користь

Перевага цієї функції полягає в тому, що вона сприяє закриттю кутикул, завдяки чому ваше волосся стає більш гладким, блискучим і легшим для розчісування. Високі температури роблять волосся сухими та роздвоєними.

Щоправда, потік прохолодного повітря займе більше часу, щоб висушити всю голову, але це дозволить уникнути маси незручностей для вашого волосся.

Загалом фахівці настійно рекомендують використовувати цю функцію, щоб уникнути ураження кутикул, додатково зволожити шкіру голови та не пересушити пасма.

Незалежно від використовуваної температури повітря, під час сушіння волосся слід дотримуватися кількох правил: