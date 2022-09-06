ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как сделать натуральный шампунь дома: существенно улучшит здоровье волос

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 15:30
Как сделать натуральный шампунь дома: существенно улучшит здоровье волос Как сделать шампунь для волос дома (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Многие средства из масс-маркета по уходу за волосами не всегда хорошо влияют на их состояние. Лучше заботиться о волосах с помощью домашних средств, которые принесут только пользу.

Из чего сделать натуральный шампунь - читайте ниже.

После шампуня, который можно сделать дома, волосы будут как из СПА-салона. Для этого понадобится:

  • 1 банан;
  • 1 желток;
  • сок 1 лимона.

Этих компонентов будет достаточно для приготовления качественного продукта, но можно сделать действие шампуня еще более эффективной, добавив к нему 1 мл Д-пантенола и 5 капель экстракта облепихи и по ампуле витаминов В6 и В12.

Для того, чтобы сделать шампунь, снимите кожицу с банана и с помощью ножа очистите плод от верхнего вяжущего слоя.

После этого мякоть банана, желток и оставшийся сок лимона необходимо превратить в однородную массу с помощью блендера.

Хранить получившееся средство следует в холодильнике не более 2-3 дней. Кстати, использовать его можно не только как шампунь, а и как маску для волос.

Отметим, что среди недостатков такого шампуня можно выделить то, что он будет хуже промывать волосы в отличие от магазинного средства, содержащего химические добавки, способствующие тому, чтобы он давал больше пены и лучше очищал волосы. Однако эти добавки вредны для волос и кожи.

К тому же у домашних шампуней есть противопоказания к применению. Речь идет об индивидуальной непереносимости отдельных ингредиентов средства.

Ранее трихологи рассказывали, как нельзя мыть волосы.

Также мы писали, почему выпадают волосы и как с этим справиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
волосы
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь