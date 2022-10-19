Эта секретная функция фена сделает волосы блестящими и гладкими

Фен помогает быстро высушить и уложить волосы, но регулярное его использование вредит. Чрезмерное использование тепла приводит к повреждению и высыханию волос. Однако смягчить негативное влияние можно благодаря этой незаметной функции "холодный воздух".

Чтобы свести к минимуму риск повреждения волос, желательно его хорошо отжать перед сушкой. "Холодный воздух" идеально подходит для сушки корней.

Какая польза

Преимущество этой функции заключается в том, что она способствует закрытию кутикул, благодаря чему ваши волосы становятся более гладким, блестящим и более легким для расчесывания. Высокие температуры делают волосы сухими и раздвоенными.

Правда поток прохладного воздуха займет больше времени, чтобы высушить всю голову, но это позволит избежать массы неудобств для ваших волос.

В целом специалисты настоятельно рекомендуют использовать эту функцию, чтобы избежать поражения кутикул, дополнительно увлажнить кожу головы и не пересушить пряди.

Независимо от используемой температуры воздуха, при сушке волос следует соблюдать несколько правил: