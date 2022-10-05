Ця рослина обов'язково має бути в спальні: чудово очищає повітря

Кактуси - це екзотичні рослини, які прості в догляді. Крім декоративності, вони чудово очищають повітря в будинку.

Навіщо тримати кактус в спальні

Перевагою кактуса є виділення кисню вночі та вуглекислого газу (CO2) вдень. Бажано також поставити кактус близько до екрана телевізора або комп’ютера, щоб він поглинав і нейтралізував електромагнітні хвилі.

Кактуси не вимагають особливого догляду. Однак, щоб зберегти їх здоровими, важливо розмістити їх у місці з великою кількістю світла. Якщо ви помітили, що нові пагони тонкі й бліді, це означає що вашій рослині не вистачає сонця.

Також кактуси не потребують регулярного поливу. Такі рослини не люблять застою води. При поливі використовуйте воду кімнатної температури з низьким вмістом вапна й обов’язково змочуйте тільки грунт, не зволожуючи кактус. Взимку рекомендовано рослину не поливати, оскільки кактус переходить у стан спокою.

Які ще рослини можна тримати в спальні

Для спальні краще вибирати рослини з очищаючими властивостями. Для цього підійде хлорофітум. Ця рослина ефективно поглинає формальдегід, бензол і навіть чадний газ.

Також можна тримати в кімнаті сансевієрію, яка ввечері виділяє кисень і таким чином дозволяє добре виспатися. Алое вера нейтралізовує електромагнітні хвилі, а також знищує кліщів.

Якщо вам подобаються квітучі рослини, то можна вибрати спатіфіллум, який також називають місячним квіткою, або мирну лілію. Ця рослина ідеальна підходить для виведення токсичних речовин і очищення повітря в спальні.