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Ця рослина має великий вплив на здоров'я та навіть захищає від грипу та застуди

Чим корисний чебрець для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Чебрець відомий своїм ароматом, завдяки якому застосовується як приправа та лікарська рослина. Така трава дуже корисна для здоров'я та навіть може зменшити здуття живота, захистити від застуди та грипу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Чим корисний чебрець

Експерти вважають, що чебрець є фантастичним вибором, особливо в зимові місяці.

Експерт з харчування Марта Леон розповіла, що хоча вітаміни C і D часто рекомендують для боротьби з хворобами, чебрець є ще одним потужним союзником, про який багато хто не замислюється.

Ця трава може похвалитися потужними антибактеріальними та антимікробними властивостями завдяки таким сполукам, як тимол і карвакрол.

  • дати настоятись 5 хв

Чебрець має сильні антибактеріальні та антимікробні властивості. Це може допомогти не тільки в боротьбі з хворобами, але й у боротьбі з інфекціями, особливо дихальних шляхів, такими як бронхіт і тонзиліт.

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