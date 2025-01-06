Ця рослина має великий вплив на здоров'я та навіть захищає від грипу та застуди

Чим корисний чебрець

Експерти вважають, що чебрець є фантастичним вибором, особливо в зимові місяці.

Експерт з харчування Марта Леон розповіла, що хоча вітаміни C і D часто рекомендують для боротьби з хворобами, чебрець є ще одним потужним союзником, про який багато хто не замислюється.

Ця трава може похвалитися потужними антибактеріальними та антимікробними властивостями завдяки таким сполукам, як тимол і карвакрол.





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Чебрець має сильні антибактеріальні та антимікробні властивості. Це може допомогти не тільки в боротьбі з хворобами, але й у боротьбі з інфекціями, особливо дихальних шляхів, такими як бронхіт і тонзиліт.