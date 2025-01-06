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Это растение имеет большое влияние на здоровье и даже защищает от гриппа и простуды

Чем полезен тимьян для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тимьян известен своим ароматом, благодаря которому применяется как приправа и лекарственное растение. Такая трава очень полезна для здоровья и даже может уменьшить вздутие живота, защитить от простуды и гриппа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Чем полезен тимьян

Эксперты считают, что тимьян является фантастическим выбором, особенно в зимние месяцы.

Эксперт по питанию Марта Леон рассказала, что хотя витамины C и D часто рекомендуют для борьбы с болезнями, тимьян является еще одним мощным союзником, о котором многие не задумываются.

Эта трава может похвастаться мощными антибактериальными и антимикробными свойствами благодаря таким соединениям, как тимол и карвакрол.

  • дать настояться 5 мин

Тимьян имеет сильные антибактериальные и антимикробные свойства. Это может помочь не только в борьбе с болезнями, но и в борьбе с инфекциями, особенно дыхательных путей, такими как бронхит и тонзиллит.

 

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