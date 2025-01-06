Ця рослина має великий вплив на здоров'я та навіть захищає від грипу та застуди

Чебрець відомий своїм ароматом, завдяки якому застосовується як приправа та лікарська рослина. Така трава дуже корисна для здоров'я та навіть може зменшити здуття живота, захистити від застуди та грипу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чим корисний чебрець

Експерти вважають, що чебрець є фантастичним вибором, особливо в зимові місяці.

Експерт з харчування Марта Леон розповіла, що хоча вітаміни C і D часто рекомендують для боротьби з хворобами, чебрець є ще одним потужним союзником, про який багато хто не замислюється.

Ця трава може похвалитися потужними антибактеріальними та антимікробними властивостями завдяки таким сполукам, як тимол і карвакрол.

Леон підкреслює на важливості дієти, яка уникає запальних продуктів, таких як оброблені продукти, добавки, цукор та алкоголь.

"Уникайте всього, що перевантажує вашу печінку та легені, щоб вони могли зосередитися на захисті від вірусів", - радить вона.

Чебрець також корисний для дихальної системи, оскільки є відхаркувальним засобом. До того ж така ароматна рослина може допомогти зміцнити імунну систему, щоб захистити від бактерій.

Як виглядає чебрець (фото: wikipedia)

Як найкраще споживати чебрець

Вважається, що найкращих результатів досягає настоювання свіжого листя чебрецю (або сухого листя) в окропі протягом 15-20 хвилин.

Пити настій потрібно 2-3 рази на день. Напій має високий рівень вітаміну К і заліза, тому його варто включити у свій раціон.

Як приготувати трав'яний чай

Хороший напій, який можна приготувати в холодні та сніжні дні для зміцнення імунної системи - трав’яний чай з чебрецю, меду та лимона.

Все, що потрібно зробити, це:

закип'ятити воду

додати столову ложку чебрецю і лимонного соку

дати настоятись 5 хв

процідити і підсолодити медом

Чебрець має сильні антибактеріальні та антимікробні властивості. Це може допомогти не тільки в боротьбі з хворобами, але й у боротьбі з інфекціями, особливо дихальних шляхів, такими як бронхіт і тонзиліт.