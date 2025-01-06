Это растение имеет большое влияние на здоровье и даже защищает от гриппа и простуды

Тимьян известен своим ароматом, благодаря которому применяется как приправа и лекарственное растение. Такая трава очень полезна для здоровья и даже может уменьшить вздутие живота, защитить от простуды и гриппа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Чем полезен тимьян

Эксперты считают, что тимьян является фантастическим выбором, особенно в зимние месяцы.

Эксперт по питанию Марта Леон рассказала, что хотя витамины C и D часто рекомендуют для борьбы с болезнями, тимьян является еще одним мощным союзником, о котором многие не задумываются.

Эта трава может похвастаться мощными антибактериальными и антимикробными свойствами благодаря таким соединениям, как тимол и карвакрол.

Леон подчеркивает важность диеты, которая избегает воспалительных продуктов, таких как обработанные продукты, добавки, сахар и алкоголь.

"Избегайте всего, что перегружает вашу печень и легкие, чтобы они могли сосредоточиться на защите от вирусов", - советует она.

Тимьян также полезен для дыхательной системы, поскольку является отхаркивающим средством. К тому же такое ароматное растение может помочь укрепить иммунную систему, чтобы защитить от бактерий.

Как выглядит тимьян (фото: wikipedia)

Как лучше всего потреблять тимьян

Считается, что наилучших результатов достигает настаивание свежих листьев тимьяна (или сухих листьев) в кипятке в течение 15-20 минут.

Пить настой нужно 2-3 раза в день. Напиток имеет высокий уровень витамина К и железа, поэтому его стоит включить в свой рацион.

Как приготовить травяной чай

Хороший напиток, который можно приготовить в холодные и снежные дни для укрепления иммунной системы - травяной чай из чабреца, меда и лимона.

Все, что нужно сделать, это:

вскипятить воду

добавить столовую ложку тимьяна и лимонного сока

дать настояться 5 мин

процедить и подсластить медом

Тимьян имеет сильные антибактериальные и антимикробные свойства. Это может помочь не только в борьбе с болезнями, но и в борьбе с инфекциями, особенно дыхательных путей, такими как бронхит и тонзиллит.