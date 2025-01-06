Это растение имеет большое влияние на здоровье и даже защищает от гриппа и простуды
Тимьян известен своим ароматом, благодаря которому применяется как приправа и лекарственное растение. Такая трава очень полезна для здоровья и даже может уменьшить вздутие живота, защитить от простуды и гриппа.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Чем полезен тимьян
Эксперты считают, что тимьян является фантастическим выбором, особенно в зимние месяцы.
Эксперт по питанию Марта Леон рассказала, что хотя витамины C и D часто рекомендуют для борьбы с болезнями, тимьян является еще одним мощным союзником, о котором многие не задумываются.
Эта трава может похвастаться мощными антибактериальными и антимикробными свойствами благодаря таким соединениям, как тимол и карвакрол.
Леон подчеркивает важность диеты, которая избегает воспалительных продуктов, таких как обработанные продукты, добавки, сахар и алкоголь.
"Избегайте всего, что перегружает вашу печень и легкие, чтобы они могли сосредоточиться на защите от вирусов", - советует она.
Тимьян также полезен для дыхательной системы, поскольку является отхаркивающим средством. К тому же такое ароматное растение может помочь укрепить иммунную систему, чтобы защитить от бактерий.
Как выглядит тимьян (фото: wikipedia)
Как лучше всего потреблять тимьян
Считается, что наилучших результатов достигает настаивание свежих листьев тимьяна (или сухих листьев) в кипятке в течение 15-20 минут.
Пить настой нужно 2-3 раза в день. Напиток имеет высокий уровень витамина К и железа, поэтому его стоит включить в свой рацион.
Как приготовить травяной чай
Хороший напиток, который можно приготовить в холодные и снежные дни для укрепления иммунной системы - травяной чай из чабреца, меда и лимона.
Все, что нужно сделать, это:
- вскипятить воду
- добавить столовую ложку тимьяна и лимонного сока
- дать настояться 5 мин
- процедить и подсластить медом
Тимьян имеет сильные антибактериальные и антимикробные свойства. Это может помочь не только в борьбе с болезнями, но и в борьбе с инфекциями, особенно дыхательных путей, такими как бронхит и тонзиллит.
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