Эта утренняя рутина поможет вам дожить до 100 лет

Утренняя рутина играет важное значение в общем состоянии здоровья. Эксперты назвали вещи, которые стоит делать утром, чтобы дожить до 100 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Связь между утренней рутиной и долголетием

Доктор медицинских наук Джеффри Эглер рассказала, что утренний режим играет решающую роль в регулировании циркадных ритмов, которые необходимы для различных функций организма, включая выработку гормонов, метаболизм и циклы сна.

Последовательные и здоровые утренние практики могут улучшить эти функции, что со временем приведет к улучшению физического и психического здоровья.

Какая утренняя рутина способствует долголетию

Увлажнение

Выпивание стакана воды утром способствует пищеварению, поддерживает метаболизм и помогает выводить токсины. Простой способ обеспечить увлажнение сразу после пробуждения - это поставить стакан воды возле кровати перед тем, как заснуть.

Утром сначала потянитесь к стакану и заметите, как вода влияет на уровень энергии.

Вода также может улучшить эмоциональный баланс на 26%. Многие люди не осознают, что ночное обезвоживание является основной причиной утреннего нарушения концентрации.

Надлежащее увлажнение также поддерживает функцию нервной системы и метаболические процессы, необходимые для долголетия.

Ешьте насыщенный питательными веществами завтрак

Диетолог Федерика Амати рассказала, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня. Он должен быть богат питательными веществами, клетчаткой и растительным белком.

Такой тип завтрака помогает обеспечить необходимые питательные вещества, поддерживает энергию и составляет примерно 20% потребления калорий, поэтому это может быть отличной возможностью улучшить качество диеты.

Стоит есть продукты с высоким содержанием белка, такие как натуральный йогурт или овсянка с ягодами или смесью орехов и семян.

Физические движения

Ежедневные физические движения необязательно означают каждое утро тащить себя в спортзал. Начало дня с любой формы движения, будь то растяжка, йога или быстрая ходьба, является ключевым для ускорения кровообращения, повышения гибкости и установления циркадного ритма.

Между чисткой зубов и завтраком уделяйте пять-десять минут физической активности. Вы можете размять ноги, выгнуть спину или даже пойти на прогулку.

Активизируйте свою нервную систему

Чтобы активизировать нервную систему, нужно больше, чем просто проснуться. Стоит выполнить быстрое трехминутное соматическое упражнение, например, постукивание по телу сжатыми кулаками.

Эта практика пробуждает нервную систему, чтобы начать день, и способствует здоровому тонусу блуждающего нерва, что улучшает устойчивость к стрессу и здоровье клеток.

Подобным образом активация нервной системы с помощью этого упражнения поможет увеличить продолжительность жизни. Телесное осознание предполагает понимание того, где стресс и напряжение находятся в вашем теле, например, судорога в шее или боль в копчике.

Практикуйте внимательность

Доктор Амати предлагает практиковать внимательность и благодарность в начале дня, как часть вашей утренней рутины. Эти практики не только улучшают ясность ума и эмоциональное благополучие, но и могут защитить тело от вредных последствий хронического стресса, который связан с различными заболеваниями.

Практика осознанности не должна быть долгой или изнурительной.

Определите намерения на день

Уделите несколько минут, чтобы определить свои цели и приоритеты на день, что может повысить концентрацию и производительность, способствуя ощущению цели.