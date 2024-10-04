Простий спосіб "пробити" ніс під час нежиті
Нежить при вірусній інфекції може завдавати багато дискомфорту.
Як "пробити" закладений ніс, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok користувачки під ніком lalifehacks.
Як швидко позбутися нежиті?
Жінка поділилася простим прийомом, який гарантує, що ви зможете розблокувати ніс у сезон застуди та грипу.
Користувачка TikTok стверджує, що отримав цю дорогоцінну пораду від фармацевта, який рекламував її як ідеальний засіб від COVID-19, сезону застуди та грипу.
Вона обіцяє, що простий предмет може стати ключем до захисту від звичайної застуди та запобігання хворобам.
У своєму вірусному відео вона розказала, що треба взяти VapoRub (мазь проти кашлю) і підігріти її в чашці киплячої води. Далі змочіть ватяні диски в розтопленій суміші.
Переконайтеся, що диски добре просочилися розчином. Потім помістіть їх маленький поліетиленовий пакет і покладіть до холодильнику.
Після охолодження візьміть ватні диски та протріть ними на зап’ясті.
"Ви створили портативні домашні протинабрякові засоби, які ідеально підходять для використання в дорозі та готові швидко прочистити ваш ніс, коли це буде потрібно", - сказано під відео.
@lalifehacks
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