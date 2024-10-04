ua en ru
Пт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Простий спосіб "пробити" ніс під час нежиті

П'ятниця 04 жовтня 2024 12:43
UA EN RU
Простий спосіб "пробити" ніс під час нежиті Фото: Як полегшити нежить під час хвороби (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Нежить при вірусній інфекції може завдавати багато дискомфорту.

Як "пробити" закладений ніс, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok користувачки під ніком lalifehacks.

Як швидко позбутися нежиті?

Жінка поділилася простим прийомом, який гарантує, що ви зможете розблокувати ніс у сезон застуди та грипу.

Користувачка TikTok стверджує, що отримав цю дорогоцінну пораду від фармацевта, який рекламував її як ідеальний засіб від COVID-19, сезону застуди та грипу.

Вона обіцяє, що простий предмет може стати ключем до захисту від звичайної застуди та запобігання хворобам.

У своєму вірусному відео вона розказала, що треба взяти VapoRub (мазь проти кашлю) і підігріти її в чашці киплячої води. Далі змочіть ватяні диски в розтопленій суміші.

Переконайтеся, що диски добре просочилися розчином. Потім помістіть їх маленький поліетиленовий пакет і покладіть до холодильнику.

Після охолодження візьміть ватні диски та протріть ними на зап’ясті.

"Ви створили портативні домашні протинабрякові засоби, які ідеально підходять для використання в дорозі та готові швидко прочистити ваш ніс, коли це буде потрібно", - сказано під відео.

Читайте також, яка настоянка зміцнить імунітет, допоможе при розладі травлення та симптомах застуди та грипу.

Читайте також, цей натуральний продукт бореться не тільки з бактеріями, а й з вірусами і грибками.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хвороби Здоров'я Поради Нежить
NEWS
Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі у Воронезькій області
Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі у Воронезькій області