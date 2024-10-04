Простий спосіб "пробити" ніс під час нежиті

Нежить при вірусній інфекції може завдавати багато дискомфорту.

Як "пробити" закладений ніс, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok користувачки під ніком lalifehacks.

Як швидко позбутися нежиті?

Жінка поділилася простим прийомом, який гарантує, що ви зможете розблокувати ніс у сезон застуди та грипу.

Користувачка TikTok стверджує, що отримав цю дорогоцінну пораду від фармацевта, який рекламував її як ідеальний засіб від COVID-19, сезону застуди та грипу.

Вона обіцяє, що простий предмет може стати ключем до захисту від звичайної застуди та запобігання хворобам.

У своєму вірусному відео вона розказала, що треба взяти VapoRub (мазь проти кашлю) і підігріти її в чашці киплячої води. Далі змочіть ватяні диски в розтопленій суміші.

Переконайтеся, що диски добре просочилися розчином. Потім помістіть їх маленький поліетиленовий пакет і покладіть до холодильнику.

Після охолодження візьміть ватні диски та протріть ними на зап’ясті.

"Ви створили портативні домашні протинабрякові засоби, які ідеально підходять для використання в дорозі та готові швидко прочистити ваш ніс, коли це буде потрібно", - сказано під відео.