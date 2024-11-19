Ця проста звичка у ванній може збільшити ризик раку

Чому прибирання у ванній може призвести до раку

Шкідливі хімічні речовини, такі як формальдегід, фталати та леткі органічні сполуки, які часто присутні в деяких миючих засобах, є значним джерелом забруднення повітря в приміщенні.

Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) пов’язує це з проблемами дихання та навіть раком у крайніх випадках.

Вибравши нетоксичні альтернативи та забезпечивши хорошу вентиляцію, ці ризики можна зменшити.

Фахівці пролили світло на приховані небезпеки використання певних продуктів у вашій ванній кімнаті.

Не всі миючі засоби містять ці шкідливі речовини, але деякі з них включають такі хімічні речовини, як формальдегід, фталати та леткі органічні сполуки (ЛОС).

Згідно з EPA, ці речовини значною мірою сприяють забрудненню повітря в приміщенні, що призводить до проблем з диханням, головних болів та інших довгострокових проблем зі здоров’ям.

Цей ризик особливо існує в закритих приміщеннях з обмеженою вентиляцією, що дозволяє цим хімічним речовинам затримуватися в повітрі протягом тривалого часу.

Певні побутові миючі засоби містять консерванти, які вивільняють невелику кількість формальдегіду, хоча й у невеликих кількостях, формальдегід вивільняється, щоб пригнічувати розмноження мікробів.

Такі консерванти включають кватерніум-15, гідантоїн DMDM, імідазолідинілсечовину, діазолідинілсечовину, поліоксиметиленсечовину, гідроксиметилгліцинат натрію, бромопол і гліоксаль.

Як обирати миючі засоби в ванну

Вибираючи засоби для чищення, доцільно уважно вивчати етикетки та віддавати перевагу тим, які не містять формальдегіду. Але чи варто побоюватися його?

Ця хімічна речовина дійсно присутня в окремих дезінфікуючих засобах і освіжувачах повітря. Крім того він класифікований як канцероген для людини.

Його тривалий вплив може підвищити ризик раку. Крім того, фталати, які зазвичай містяться в ароматизованих продуктах, можуть порушити гормональний баланс і пов’язані з різними проблемами зі здоров’ям.

Крім того, леткі органічні сполуки (ЛОС) можуть погіршити якість повітря в приміщенні, потенційно призводячи до тривалих проблем з диханням.

Згідно з одним дослідженням, у робітників, які піддавалися впливу високого рівня формальдегіду, було діагностовано мієлоїдний лейкоз і рідкісні види раку, включаючи рак навколоносових пазух, носової порожнини та носоглотки.