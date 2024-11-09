5 факторів, які призводять до серйозних проблем з легенями

Легені є важливим органом у дихальній системі людини. Лікар розповів, які фактори шкодять легеням та призводять до хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Дим

Лікар Ендрю Віттамор розповів, що дим від багаття та феєрверків, які виготовляються з використанням суміші хімічних речовин, шкідливі для легенів. Все тому, що вони містять діоксид азоту, діоксид сірки та тверді частинки.

Вдихання диму та подібних хімічних речовин може подразнити дихальні шляхи. Вони також можуть викликати потенційно небезпечний для життя напад астми, як і вдихання диму від багать.

Холодне повітря

Якщо у вас вже є певне захворювання легенів, як астма або ХОЗЛ, то з початком зими симптоми погіршуються. Це тому, що холодне повітря може призвести до звуження дихальних шляхів, що може збільшити кількість виробленого слизу та ускладнити дихання.

Холодне сухе повітря також може погіршити такі симптоми, як задишка, кашель і хрипи. До того ж це послаблює імунну систему, що ускладнює боротьбу з респіраторними інфекціями, такими як застуда та грип.

Респіраторні віруси

Респіраторні віруси, такі як грип найчастіше починають поширюватись вже з жовтня. Це тому, що люди частіше зустрічаються та збираються вдома, а це означає, що віруси можуть поширюватися легше.

Застуда чи грип можуть спровокувати астму або спричинити загострення захворювання легенів.

Якщо ви все-таки захворіли, стежте за симптомами та зверніться до лікаря для належного лікування.

Грип може бути серйозною хворобою, особливо якщо у вас вже є захворювання легенів, і отримання вакцини проти грипу зменшує ризик.

Цвіль

Нечіткі чорні, білі або зелені плями на стінах, стелі або плитці можуть завдати сильної шкоди здоров'ю.

Якщо у вас алергія на цвіль, це може спричинити такі симптоми, як кашель, хрипи, чхання та сльозотеча.

Взимку пліснява може бути більш поширеною всередині будівель, оскільки коли температура повітря падає, то на поверхнях можуть утворюватись краплі конденсату.

"Цвіль небезпечна для людей із захворюваннями легенів, оскільки вона може збільшити ймовірність нападу астми чи загострення ХОЗЛ", - зазначив лікар.

Часто провітрюйте будинок та регулярно опалюйте у холодні місяці. Це один із найефективніших способів боротьби з пліснявою в приміщенні, оскільки це допомагає зменшити утворення конденсату.

Пил

Пил - це органічні і мінеральні частинки, відірвані від всього, що знаходиться навколо нас.

Коли людина дихає, частинки пилу потрапляють в її дихальні шляхи і легені. Разом з пилом ми вдихаємо важкі метали і токсини, із-за чого відбувається інтоксикація.

Крім того, в пилу присутні пилові кліщі, місцем проживання яких є ворс килимів, м'які меблі і безліч інших предметів. З цієї причини стан людей, що страждають астмою, погіршується в запилених приміщеннях.