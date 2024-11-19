Эта простая привычка в ванной может увеличить риск рака

Почему уборка в ванной может привести к раку

Вредные химические вещества, такие как формальдегид, фталаты и летучие органические соединения, часто присутствующие в некоторых моющих средствах, являются значительным источником загрязнения воздуха в помещении.

Агентство по охране окружающей среды (EPA) связывает это с проблемами дыхания и даже раком в крайних случаях.

Выбрав нетоксичные альтернативы и обеспечив хорошую вентиляцию, эти риски можно снизить.

Специалисты пролили свет на скрытые опасности использования некоторых продуктов в вашей ванной комнате.

Не все моющие средства содержат эти вредные вещества, но некоторые из них включают такие химические вещества как формальдегид, фталаты и летучие органические соединения (ЛОС).

Согласно EPA, эти вещества в значительной степени способствуют загрязнению воздуха в помещении, что приводит к проблемам с дыханием, головным болям и другим долгосрочным проблемам со здоровьем.

Этот риск особенно существует в закрытых помещениях с ограниченной вентиляцией, что позволяет этим химическим веществам задерживаться в воздухе в течение длительного времени.

Некоторые бытовые моющие средства содержат консерванты, которые высвобождают небольшое количество формальдегида, хотя и в небольших количествах, формальдегид высвобождается, чтобы подавлять размножение микробов.

Такие консерванты включают кватерниум-15, гидрантоин DMDM, имидазолидинилмочевину, диазолидинилмочевину, полиоксиметиленмочевину, гидроксиметилглицинат натрия, бромопол и глиоксаль.

Как выбирать моющие средства в ванную.

Выбирая чистящие средства, целесообразно внимательно изучать этикетки и отдавать предпочтение тем, которые не содержат формальдегида. Но стоит ли опасаться его?

Это химическое вещество действительно присутствует в отдельных дезинфицирующих средствах и освежителях воздуха. Кроме того, он классифицирован как канцероген для человека.

Его длительное воздействие может повысить риск рака. Кроме того, фталаты, обычно содержащиеся в ароматизированных продуктах, могут нарушить гормональный баланс и связаны с различными проблемами со здоровьем.

Кроме того, летучие органические соединения (ЛОС) могут ухудшить качество воздуха в помещении, потенциально приводя к длительным проблемам с дыханием.

Согласно одному исследованию, у рабочих, подвергавшихся воздействию высокого уровня формальдегида, был диагностирован миелоидный лейкоз и редкие виды рака, включая рак околоносовых пазух, носовой полости и носоглотки.