Ця проста вправа рівноцінна 10 000 крокам і займає лише 30 хвилин

Що відомо

Користь їзди на велосипеді

Якісний сон

Регулярні велопоїздки допомагають виведенню з організму гормону стресу - кортизолу, який заважає заснути та викликає безсоння. Таким чином, регулярні велопрогулянки допоможуть поліпшити якість сну і забути про безсоння.

Поліпшення обміну речовин

Їзда на велосипеді збільшує витрату енергії - прискорюється обмін речовин, покращується постачання киснем органів і тканин, в тому числі м'язів і головного мозку;

Підвищення витривалості

Регулярні поїздки на велосипеді підвищують загальну витривалість організму, роблять вас бадьоріше і міцніше.

Зниження ваги

Заняття на велосипеді відносять до кардіотренування і часто рекомендовані тим, хто хоче скинути зайві кілограми. Під час поїздки на велосипеді прискорюється метаболізм та спалюється велика кількість калорій.

Поліпшення стану шкіри

Їзда на велосипеді призводить до збільшення циркуляції крові, в результаті кисень і поживні речовини доставляються до клітин шкіри набагато швидше, при цьому виводяться шкідливі токсини. Велопрогулянки на свіжому повітрі сприяють виробленню колагену, який, допомагає скоротити появу зморшок.

Постійні заняття на велосипеді корисно впливають на м'язи ніг, грудей, спини та рук.