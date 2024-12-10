Ця проста вправа може покращити пам'ять на 24 години

Що показало дослідження

Фізичні вправи збільшують приплив крові до мозку та стимулюють вивільнення нейромедіаторів - ефекти, які, як відомо, забезпечують короткочасне підвищення когнітивних навичок.

На думку вчених, тепер дослідження показали, що переваги можуть тривати довше, ніж вважалося раніше.

Близько 76 учасників віком від 50 до 83 років носили трекери активності протягом восьми днів і щодня проходили мозкові тести.

Ті, хто виконував більш помірні та інтенсивні фізичні навантаження, ніж зазвичай, наступного дня отримали кращі результати в тестах на пам’ять.

"Наші висновки свідчать про те, що переваги короткочасної пам’яті від фізичної активності можуть тривати довше, ніж вважалося раніше, можливо, до наступного дня, а не лише до кількох годин після фізичних вправ", - повідомила одна з авторок дослідження Мікаела Блумберг.

Помірна або інтенсивна діяльність означає все, що прискорює серцебиття - це може бути швидка ходьба, танці або підйом на кілька сходових прольотів. Це не обов’язково має бути структурована вправа.

Зазначимо, що учасники, які проводили менше часу сидячи та спали шість або більше годин, також мали кращі результати.

Однак на основі цього дослідження не можна точно визначити, чи сприяють ці короткочасні прискорення когнітивних здібностей довгостроковому когнітивному здоров’ю, і хоча є багато доказів того, що фізична активність може уповільнити когнітивне зниження та знизити ризик деменції, це все ще залишається питанням.