Это простое упражнение может улучшить память на 24 часа

Что показало исследование

Физические упражнения увеличивают приток крови к мозгу и стимулируют высвобождение нейромедиаторов - эффекты, которые, как известно, обеспечивают кратковременное повышение когнитивных навыков.

По мнению ученых, исследования показали, что преимущества могут продолжаться дольше, чем считалось ранее.

Около 76 участников от 50 до 83 лет носили трекеры активности в течение восьми дней и ежедневно проходили мозговые тесты.

Те, кто выполнял более умеренные и интенсивные физические нагрузки, чем обычно на следующий день получили лучшие результаты в тестах на память.

"Наши выводы свидетельствуют о том, что преимущества кратковременной памяти от физической активности могут продолжаться дольше, чем считалось ранее, возможно, до следующего дня, а не только до нескольких часов после физических упражнений", - сообщила один из авторов исследования Микаэла Блумберг.

Умеренная или интенсивная деятельность означает все, что ускоряет сердцебиение - это может быть быстрая ходьба, танцы или подъем на несколько лестничных пролетов. Это не обязательно должно быть структурированное упражнение.

Отметим, что участники, которые проводили меньше времени сидя и спали шесть или более часов, также получили лучшие результаты.

Однако на основе этого исследования нельзя точно определить, способствуют ли эти кратковременные ускорения когнитивных способностей долгосрочному когнитивному здоровью, и хотя есть много доказательств того, что физическая активность может замедлить когнитивное снижение и снизить риск деменции, все еще остается вопросом.