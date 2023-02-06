Ця проста спеція здатна покращити вашу пам'ять та увагу: вона є на кожній кухні

Спеції не лише покращують смак багатьох страв та напоїв, а також додають їм пікантності. Ще вони корисні для здоров'я та можуть допомогти у покращенні пам'яті, концентрації уваги, зміцненні імунітету.

Згідно з дослідженням вчених з Університету медичних наук Бірджанда, яке було опубліковано в журналі Medicalxpress , кориця має безліч корисних властивостей.

Дослідники опрацювали сотні звітів і дійшли висновку, що кориця може позитивно впливати на згадку про людину, покращувати когнітивні здібності. Вона має протизапальні та антиоксидантні властивості, а ще зміцнює імунітет.

Деякі біологічні активні сполуки кориці можуть покращувати роботу мозку, особливо пам'ять та навчання.

"Дослідження in vivo показали, що використання кориці або її компонентів, таких як евгенол, коричневий альдегід та коричнева кислота, може покращити когнітивні здібності", - наголошують вчені.

Вони зазначають, що навіть використання жувальної гумки з корицею може покращити пам'ять та знизити рівень тривоги. Ще цією спецією можна посипати хліб.

"Більшість досліджень показують, що кориця може бути корисною для запобігання та зменшення когнітивних розладів. Її можна використовувати як допоміжний спосіб при лікуванні супутніх захворювань", - вважають дослідники.