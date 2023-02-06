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Эта простая специя способна улучшить вашу память и внимание: она есть на каждой кухне

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Понедельник 06 февраля 2023 13:29
Эта простая специя способна улучшить вашу память и внимание: она есть на каждой кухне Ученые назвали специю, которая улучшает память и внимание (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Специи не только улучшают вкус многих блюд и напитков, а также добавляют им пикантности. Еще они полезны для здоровья и могут помочь в улучшении памяти, концентрации внимания, укреплении иммунитета.

Согласно исследованию ученых из Университета медицинских наук Бирджанда, которое было опубликовано в журнале Medicalxpress, корица имеет множество полезных свойств.

Исследователи обработали сотни отчетов и пришли к выводу, что корица может позитивно влиять на память человека, улучшать когнитивные способности. Она обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а еще укрепляет иммунитет.

Некоторые биологические активные соединения корицы могут улучшать работу мозга, особенно память и обучение.

"Исследования in vivo показали, что использование корицы или ее компонентов, таких как эвгенол, коричный альдегид и коричная кислота, может улучшить когнитивные способности", - подчеркивают ученые.

Они отмечают, что даже использование жевательной резинки с корицей может улучшить память и снизить уровень тревоги. Еще этой специей можно посыпать хлеб.

"Большинство исследований показывают, что корица может быть полезной для предотвращения и уменьшения когнитивных расстройств. Ее можно использовать как вспомогательный способ при лечении сопутствующих заболеваний", - считают исследователи.

Напомним, ранее мы писали о том, какие специи можно добавить в гречку, чтобы превратить кашу в кулинарный шедевр.

А еще рассказывали о том, какие специи могут снизить уровень холестерина.

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