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Ця проста щоденна звичка допоможе вам прожити довше

Фото: Яка звичка дозволить прожити довше (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

За даними BBC, зараз людство живе довше, ніж будь-коли раніше, і хоча такі речі, як середземноморська дієта, як кажуть, збільшують тривалість життя, нове дослідження виявило, що існує безкоштовна практика, яка також може бути дуже корисною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Huffington post.

Який секрет щасливого життя

Це може здатися занадто простим. Просто відчувайте вдячність якомога частіше, і ви можете продовжити своє життя.

Дослідники використали дані Дослідження здоров’я медсестер, яке включало майже 50 000 жінок віком від 69 до 96 років, які заповнили анкету вдячності з шести пунктів у 2016 році. Вони попросили учасників оцінити, наскільки сильно вони згодні з такими твердженнями, як "В мене було багато чого в житті, за що можна бути вдячним" і "Я вдячний багатьом людям".

Звідси дослідники змогли визначити відсоток жінок, які мали найвище та найнижче почуття вдячності.

Коли команда потім переглянула дані через три роки, вони виявили, що жінки, які мали найвищий рівень вдячності, мали на 9% менший ризик смерті з будь-якої причини, включаючи серцево-судинні захворювання, рак і нейродегенеративні захворювання.

Як практикувати вдячність

Експерти з психічного здоров’я Mind рекомендують такі кроки, щоб практикувати вдячність у вашому повсякденному житті:

  • Щодня записуйте речі, за які ви вдячні
  • По можливості висловлюйте вдячність близьким людям
  • Спробуйте медитацію подяки
  • Станьте волонтером, зробіть пожертвування на справу, у яку ви вірите, або виконайте вчинки доброти
  • Встановіть щоденні нагадування на своєму телефоні, щоб подумати про те, за що ви вдячні
  • Ідіть на прогулянку і спостерігайте за красою навколо себе
  • Частіше кажіть дякую
  • Подумайте про труднощі, які ви зазнали, і про те, як вони допомогли вам розвиватися
  • Візуалізуйте те, за що ви вдячні


Звичайно, вдячність не може скасувати структурну нерівність. Хоча вдячність, безперечно, є здоровою практикою, вона не може усунути структурні труднощі, з якими стикається багато з нас.

 

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