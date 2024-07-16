Эта простая ежедневная привычка поможет вам прожить дольше

Какой секрет счастливой жизни

Это может показаться слишком простым. Просто чувствуйте благодарность как можно чаще, и вы можете продлить свою жизнь.

Исследователи использовали данные Исследования здоровья медсестер, включавшее почти 50 000 женщин в возрасте от 69 до 96 лет, которые заполнили анкету благодарности из шести пунктов в 2016 году. Они попросили участников оценить, насколько сильно они согласны с такими утверждениями, как "У меня было многое в жизни, за что можно быть благодарным" и "Я благодарен многим людям".

Отсюда исследователи смогли определить процент женщин, у которых было самое высокое и самое низкое чувство благодарности.

Когда команда затем просмотрела данные через три года, они обнаружили, что женщины, имевшие высокий уровень благодарности, имели на 9% меньший риск смерти по какой-либо причине, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак и нейродегенеративные заболевания.

Как практиковать благодарность

Эксперты по психическому здоровью Mind рекомендуют такие шаги, чтобы практиковать благодарность в вашей повседневной жизни:

Каждый день записывайте вещи, за которые вы благодарны

По возможности выражайте благодарность близким людям

Попробуйте медитацию благодарности

Станьте волонтером, сделайте пожертвования на дело, в которое вы верите, или совершите поступки доброты

Установите ежедневные напоминания на своем телефоне, чтобы подумать о том, за что вы благодарны

Идите на прогулку и наблюдайте за красотой вокруг себя

Чаще говорите спасибо

Подумайте о трудностях, которые вы испытали, и о том, как они помогли вам развиваться

Визуализируйте то, за что вы благодарны

Конечно, признательность не может отменить структурное неравенство. Хотя благодарность, безусловно, является здоровой практикой, она не может устранить структурные трудности, с которыми сталкиваются многие из нас.