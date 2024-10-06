Ця повсякденна "міська" звичка допоможе спалювати в 20 разів більше калорій

Якщо ви намагаєтеся схуднути і шукаєте ефективний спосіб це зробити - вам допоможе проста вправа. Мова про підйом на сходах.
Як саме вправа допомогає худнути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.
Дослідження показують, що підйом по сходах - це ефективніше, ніж ходьба по рівній землі. Лаурі ван Хоутен, віце-президент Міжнародної федерації скайранінгу розказав, що загалом, це факт, що підйом по сходах швидше приводить вас у форму та ви витрачаєте більше калорій.
Дослідження показують, що ви спалюєте приблизно в 20 разів більше калорій, піднімаючись сходами, ніж ходьбою по рівній землі. Навіть спускаючись сходами, ви спалюєте приблизно в п’ять разів більше, м’язи працюють, щоб сповільнити спуск тіла. Це може бути все, що вам потрібно знати, якщо ви намагаєтеся схуднути.
Доктор Альберто Мінетті, фізіолог і біомеханік з Міланського університету, провів обширні дослідження руху людини, включно з підйомом по сходах.
За його словами, цю вправу може виконувати кожен, адже це просто і безкоштовно.
Лікар Мінетті присвятив свою кар’єру дослідженням, а не лікуванню пацієнтів. Немолодим і новачкам він пропонує стежити за швидкістю.
Він самостійно піднімається сходами на третьому поверсі своєї резиденції в Мілані. Він сказав, що часто робить кілька глибоких вдихів перед підйомом, що змушує його почуватися свіжішим на вершині.
У науковому дослідженні Мінетті зазначає, що використання рук під час підйому по сходах додає додаткової сили. Поручні також забезпечують безпеку.
Найлегша вправа, яку може кожен собі дозволити - це підйом сходами зі швидкістю 1 крок на секунду. Таким чином, за 10 хвилин заняття можна спалити близько 120 калорій.
Якщо бажаєте ускладнити завдання і збільшити навантаження на передню частину м’язів стегна та гомілки - йти з пришвидшеним темпом з зосередженням на передній частині стопи.
Аби задіяти м’язи сідниць, треба перестрибувати через сходинку.
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