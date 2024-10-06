Эта повседневная "городская" привычка поможет сжигать в 20 раз больше калорий

Как похудеть, поднимаясь по лестнице?

Исследования показывают, что подъем по лестнице - это эффективнее, чем ходьба по ровной земле. Лаури ван Хоутен, вице-президент Международной федерации скайранинга рассказал, что в целом это факт, что подъем по лестнице скорее приводит вас в форму и вы тратите больше калорий.

Исследования показывают, что вы сжигаете примерно в 20 раз больше калорий, поднимаясь по лестнице, чем ходьбой по ровной земле. Даже спускаясь по лестнице, вы сжигаете примерно в пять раз больше, мышцы работают, чтобы замедлить спуск тела. Это может быть все, что вам нужно знать, если вы пытаетесь похудеть.

Доктор Альберто Минетти, физиолог и биомеханик из Миланского университета, провел обширные исследования движения человека, включая подъем по лестнице.

По его словам, это упражнение может делать каждый, ведь это просто и бесплатно.

Врач Минетти посвятил свою карьеру исследованиям, а не лечению пациентов. Пожилым и новичкам он предлагает следить за скоростью.

Он самостоятельно поднимается по лестнице на третьем этаже своей резиденции в Милане. Он сказал, что часто делает несколько глубоких вдохов перед подъемом, что заставляет его чувствовать себя свежее на вершине.

В научном исследовании Минетти отмечает, что использование рук при подъеме по лестнице придает дополнительную силу. Поручни также обеспечивают безопасность.

Как подниматься по лестнице

Самое легкое упражнение, которое может каждый себе позволить – это подъем по лестнице со скоростью 1 шаг в секунду. Таким образом, за 10 минут занятия можно сжечь около 120 калорий.

Если хотите усложнить задачу и увеличить нагрузку на переднюю часть мышц бедра и голени - идти с ускоренным темпом с сосредоточением на передней части стопы.

Чтобы задействовать ягодичные мышцы, нужно перепрыгивать через ступеньку.