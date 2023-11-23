Ця популярна функція зникне в наступних iPhone: про що мова

Apple уточнює технічні характеристики своїх майбутніх флагманських iPhone, і за останнім звітом стає зрозуміло, що функція Touch ID, що тривалий час служила ключовою особливістю смартфонів починаючи з iPhone 5, піддається зникненню.

Зважаючи на те, що більшість телефонів, оснащених технологією Face ID, не пропонують Touch ID, не дивно, що в новому звіті повідомляється про припинення виробництва компонентів Touch ID для iPhone.

Також зазначається, що обладнання, що використовується для виробництва чіпів для Touch ID в iPhone, було "постійно відключено", а пристрої, що залишилися, призначені для iPhone SE третього покоління, який, як і раніше, знаходиться у продажу.