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Ця популярна функція зникне в наступних iPhone: про що мова

В наступних iPhone вже не буде Touch ID (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

У наступному поколінні iPhone, яке буде випущено в 2024 році, Apple, здається, може відмовитися від однієї зі своїх функцій, що широко використовується - кнопки Touch ID. Востаннє вона застовувалася в iPhone SE 2022 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт, який публікує новини, чутки та звіти, пов'язані з компанією Apple, MacRumors.

Apple уточнює технічні характеристики своїх майбутніх флагманських iPhone, і за останнім звітом стає зрозуміло, що функція Touch ID, що тривалий час служила ключовою особливістю смартфонів починаючи з iPhone 5, піддається зникненню.

Зважаючи на те, що більшість телефонів, оснащених технологією Face ID, не пропонують Touch ID, не дивно, що в новому звіті повідомляється про припинення виробництва компонентів Touch ID для iPhone.

Також зазначається, що обладнання, що використовується для виробництва чіпів для Touch ID в iPhone, було "постійно відключено", а пристрої, що залишилися, призначені для iPhone SE третього покоління, який, як і раніше, знаходиться у продажу.

 

Раніше ми писали, що новий смартфон Apple матиме найбільший екран в історії iPhone.

А ще ви можете прочитати про перші подробиці найбільшого оновлення iOS 18.

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