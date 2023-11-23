Эта популярная функция исчезнет в следующих iPhone: о чем речь

Apple уточняет технические характеристики своих будущих флагманских iPhone, и по последнему отчету становится понятно, что функция Touch ID, которая длительное время служила ключевой особенностью смартфонов начиная с iPhone 5, подвергается исчезновению.

Учитывая, что большинство телефонов, оснащенных технологией Face ID, не предлагают Touch ID, не удивительно, что в новом отчете сообщается о прекращении производства компонентов Touch ID для iPhone.

Также отмечается, что оборудование, используемое для производства чипов для Touch ID в iPhone, было "постоянно отключено", а оставшиеся устройства предназначены для iPhone SE третьего поколения, которое по-прежнему находится в продаже.