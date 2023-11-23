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Эта популярная функция исчезнет в следующих iPhone: о чем речь

В следующих iPhone уже не будет Touch ID (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

В следующем поколении iPhone, которое будет выпущено в 2024 году, Apple, кажется, может отказаться от одной из своих широко используемых функций - кнопки Touch ID. В последний раз она оставалась в iPhone SE 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт, публикующий новости, слухи и отчеты, связанные с компанией Apple, MacRumors.

Apple уточняет технические характеристики своих будущих флагманских iPhone, и по последнему отчету становится понятно, что функция Touch ID, которая длительное время служила ключевой особенностью смартфонов начиная с iPhone 5, подвергается исчезновению.

Учитывая, что большинство телефонов, оснащенных технологией Face ID, не предлагают Touch ID, не удивительно, что в новом отчете сообщается о прекращении производства компонентов Touch ID для iPhone.

Также отмечается, что оборудование, используемое для производства чипов для Touch ID в iPhone, было "постоянно отключено", а оставшиеся устройства предназначены для iPhone SE третьего поколения, которое по-прежнему находится в продаже.

 

Ранее мы писали, что новый смартфон Apple будет иметь самый большой экран в истории iPhone.

А еще вы можете прочитать о первых подробностях наибольшего обновления iOS 18.

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