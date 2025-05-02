Ця помилка при зберіганні макаронів становить небезпеку для здоров'я: не робіть такого!

Що важливо знати

Лікар відреагував на допис іншого користувача, в якому розповідається трагічна історія 20-річного чоловіка, який помер після вживання п'ятиденної пасти, що не зберігалася в холодильнику.

Молодий чоловік навчався в Бельгії, коли трагічно загинув у 2008 році, з'ївши залишки спагеті, які він приготував п'ять днів тому та залишив при кімнатній температурі замість того, щоб охолоджувати.

Невдовзі після вживання пасти йому стало погано, у нього виникла сильна блювота та шлунково-кишкові симптоми, а наступного ранку його знайшли мертвим. Розтин виявив гостру печінкову недостатність, а аналізи показали високий рівень бактерії, відомої як Bacillus cereus у пасті.

За словами лікаря, така бактерія Bacillus cereus може швидко розвиватися в стравах з макаронів та рису, наражаючи на ризики протягом кількох годин, а не днів.

"Цей 20-річний чоловік помер від стану, який зазвичай називають "синдромом смаженого рису". Це стан, при якому відбувається надмірний ріст бактерій, якщо макарони або рис залишаються при кімнатній температурі занадто довго", - зазначив він.

Коли страви небезпечні для здоров'я

Не слід їсти макарони чи рис, що залишилися при кімнатній температурі, без холодильника, більше двох годин.

Варто охолоджувати рис протягом години після приготування, а потім негайно зберігати в холодильнику або морозильній камері. Його також слід спожити протягом 24 годин і ніколи не розігрівати повторно.

Правило двох годин не гарантує харчового отруєння чи смерті. Це лише час, коли бактерії починають розмножуватися, тому ризик харчового отруєння зростає.

Ознаки харчового отруєння

При харчовому отруєнні важливо пити достатньо води, щоб уникнути зневоднення.

Також важливо багато відпочивати та правильно харчуватися - уникайте жирної або гострої їжі, яка може ще більше подразнювати шлунок.

До того ж варто уникати фруктових соків або газованих напоїв, оскільки вони можуть посилити діарею.

Слід швидко звернутися до лікаря при таких симптомах: