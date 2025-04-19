Названо найшкідливіші макарони, якими "забиті" українські супермаркети"

Макарони - один з найпопулярніших та доступних продуктів в Україні. Але деякі види цього продукту, яких варто уникати, щоб зберегти фігуру та гарне самопочуття.

Який продукт краще не купувати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Які макарони не варто купувати в магазині?

Річ не йдеться про зіпсовані продукти чи порушення технології виробництва. Головна небезпека криється у складі та способі обробки сировини, з якої виготовляється більшість дешевих макаронних виробів. Які ж види макаронів експерти називають найшкідливішими і чому їх варто уникати?

Білі макарони з м'яких сортів пшениці – головний ворог стрункої фігури та здорового кишківника:

Найбільшу частку на полицях українських супермаркетів займають білі макарони, виготовлені з борошна вищого ґатунку м'яких сортів пшениці. Саме цей вид макаронів експерти одностайно називають одним з найшкідливіших для здоров'я.

Високий глікемічний індекс

Борошно вищого ґатунку проходить інтенсивну обробку, внаслідок чого втрачає більшість корисних речовин, зокрема клітковину. Це призводить до того, що білі макарони мають високий глікемічний індекс (ГІ). Після їх вживання рівень цукру в крові різко зростає, що стимулює викид інсуліну. З часом такі різкі стрибки можуть призвести до інсулінорезистентності, збільшення ризику розвитку діабету 2 типу та набору зайвої ваги.

Низький вміст клітковини

Клітковина відіграє важливу роль у підтримці здорової роботи травної системи, сприяє відчуттю ситості, регулює рівень холестерину та цукру в крові. Білі макарони містять мізерну кількість клітковини, що може призводити до запорів, дисбактеріозу та інших проблем з кишківником.

Брак вітамінів та мінералів

У процесі переробки зерна для виробництва борошна вищого ґатунку втрачається значна частина вітамінів групи В, заліза, магнію та інших важливих мікроелементів, які є в цільному зерні. Таким чином, білі макарони є "порожніми" калоріями, які не несуть значної харчової цінності для організму.

Можливість використання шкідливих добавок

Для покращення зовнішнього вигляду та текстури дешевих білих макаронів недобросовісні виробники можуть використовувати штучні барвники, консерванти та інші харчові добавки, які не є корисними для здоров'я.

Які альтернативи існують на полицях магазинів?

На щастя, в українських супермаркетах все частіше з'являються більш здорові альтернативи традиційним білим макаронам:

Макарони з твердих сортів пшениці (Durum)

Ці макарони виготовляються з цільного зерна твердих сортів пшениці, що забезпечує вищий вміст клітковини, нижчий глікемічний індекс та збереження більшої кількості вітамінів та мінералів. На упаковці таких макаронів зазвичай є позначка "Durum wheat semolina" або "Макарони з твердих сортів пшениці".

Цільнозернові макарони

Виготовляються з необробленого цільного зерна, зберігаючи всі його корисні властивості. Вони є найкращим вибором з точки зору вмісту клітковини, вітамінів та мінералів.

Гречані макарони (соба)

Не містять глютену та є хорошим джерелом білка, клітковини та рутину – антиоксиданту, корисного для судин.

Рисові макарони

Також не містять глютену та можуть бути варіантом для людей з непереносимістю пшениці.

Макарони з бобових (сочевиці, нуту, гороху)

Багаті на білок та клітковину, мають низький глікемічний індекс.