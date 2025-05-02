Эта ошибка при хранении макарон представляет опасность для здоровья: не делайте такого!

Что важно знать

Врач отреагировал на сообщение другого пользователя, в котором рассказывается трагическая история 20-летнего мужчины, который умер после употребления пятидневной пасты, которая не хранилась в холодильнике.

Молодой человек учился в Бельгии, когда трагически погиб в 2008 году, съев остатки спагетти, которые он приготовил пять дней назад и оставил при комнатной температуре вместо того, чтобы охлаждать.

Вскоре после употребления пасты ему стало плохо, у него возникла сильная рвота и желудочно-кишечные симптомы, а на следующее утро его нашли мертвым. Вскрытие обнаружило острую печеночную недостаточность, а анализы показали высокий уровень бактерии, известной как Bacillus cereus в пасте.

По словам врача, такая бактерия Bacillus cereus может быстро развиваться в блюдах из макарон и риса, подвергая риску в течение нескольких часов, а не дней.

"Этот 20-летний мужчина умер от состояния, которое обычно называют "синдромом жареного риса". Это состояние, при котором происходит чрезмерный рост бактерий, если макароны или рис остаются при комнатной температуре слишком долго", - отметил он.

Когда блюда опасны для здоровья

Не следует есть макароны или рис, оставшиеся при комнатной температуре, без холодильника, более двух часов.

Стоит охлаждать рис в течение часа после приготовления, а затем немедленно хранить в холодильнике или морозильной камере. Его также следует употребить в течение 24 часов и никогда не разогревать повторно.

Правило двух часов не гарантирует пищевого отравления или смерти. Это лишь время, когда бактерии начинают размножаться, поэтому риск пищевого отравления возрастает.

Признаки пищевого отравления

При пищевом отравлении важно пить достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания.

Также важно много отдыхать и правильно питаться - избегайте жирной или острой пищи, которая может еще больше раздражать желудок.

К тому же стоит избегать фруктовых соков или газированных напитков, поскольку они могут усилить диарею.

Следует быстро обратиться к врачу при таких симптомах: