Ця помилка перед сніданок гальмує втрату ваги: дізнайтесь, чи ви її робите!

Що не можна робити перед сніданком

Коли справа доходить до першого прийому їжі за день, є тенденція зосередитися на виборі між кашею, яєчнею-бовтанкою або повною відмовою від сніданку. Але виявляється, що існує ключова звичка перед сніданком, яку часто нехтують, і вона може визначити успіх чи невдачу дієти.

Професор Франклін Джозеф, керівник клініки схуднення, сказав, що зазвичай акцент робиться на поживних сніданках, але те, що ви робите перед їжею, може бути прихованою причиною незадовільних результатів у схудненні.

Зокрема, більшість людей прокидаються та одразу йдуть на кухню та роблять каву, навіть не замислюючись, що це помилка. Він наголосив на втраченому шансі покращити спалювання жиру, підвищити рівень енергії та природним чином придушити апетит, якщо не запустити свій організм належним чином зранку.

Мова йде про нехтування гідратацією. Організм втрачає воду за ніч через дихання та піт.

"Якщо ви не поповните цю воду першим ділом, ви почнете свій день у стані легкого зневоднення, а це може уповільнити ваш метаболізм, спровокувати тягу до цукру та залишити вас у стані млявості та втоми" - додав експерт.

Щоб досягти максимальних результатів, професор Джозеф радить випивати щонайменше 400-500 мл води протягом пів години після пробудження, а дрібка високоякісної морської солі може ще більше покращити засвоєння.

Чому кава може ускладнити спалювання жиру

Кофеїн одразу після ранкового вживання підвищує рівень кортизолу - головного гормону стресу в організмі, що може перешкоджати спалюванню жиру, збільшувати накопичення жиру на животі та викликати почуття тривоги.

Рекомендується утриматися від кофеїну протягом 60-90 хвилин після пробудження та вживання достатньої кількості води. Професор Джозеф сказав, що це дає організму час збалансувати рівень кортизолу та краще керувати рівнем енергії протягом дня.

Гідратація не лише важлива для вашого метаболізму, а життєво важлива для контролю апетиту.

Багато людей плутають спрагу з голодом, тому перекушують або переїдають, бо думають, що голодні.